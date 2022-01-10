Taekwondo’da Oscar ödülleri açıklandı

Taekwondo Judo Karate Aikido Hapkido Kungfu Kurash Wushu Federasyonu 2021 yılı başarılı kulüp, sporcu, antrenör, hakem, yönetici, temsilcilerinden 2021 Martıalarts Oscar almaya hak kazananları belirledi.

Federasyon yönetim kurulu, grand master, komite başkanları ve milli takım antrenörleri ile yapılan ortak toplantıda, faaliyetlerine kesintisiz olarak devam eden 2021 yılının başarılı kulüp, sporcu, antrenör, hakem, yönetici, temsilcileri 30 Ocak Pazar günü düzenlenecek törende ödüllendirilecek.

Federasyondan yapılan açıklamada düzenlenecek ödül törenine katılacakların tören boyunca maske takmalarının zorunlu olduğu vurgulandı.

Törene katılacak olanlardan 3 günlük antijen testinin de talep edileceği belirtildi.

Ödül alacak olanlar