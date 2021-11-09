Tatar, Beden Eğitimi ve Spor Akademisyenleri Derneği Başkanı Serhat Deniz’i kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Beden Eğitimi ve Spor Akademisyenleri Derneği Başkanı Serhat Deniz’i kabul etti.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, tüm spor dallarına destek verdiklerini belirterek KKTC adına her türlü çalışmaya hazır olduğunu dile getirdi.
Politik engellere aldırmadan yurt dışından da KKTC’ye gelip birçok organizasyona katılan sporcuların varlığının mutluluk verici olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, gençlere ve emeği geçenlere teşekkür etti.
Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Spor Danışmanı Sertaç Bozatlı da hazır bulundu.