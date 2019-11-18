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Tatar, Doğan Türk Birliği heyeti ile görüştü

Tatar, Doğan Türk Birliği heyeti ile görüştü
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Başbakan Ersin Tatar , Bayar Piskobulu başkanlığındaki Doğan Türk Birliği Spor Kulübü yönetim kurulu üyelerinikabul ederek bir süre görüştü.

Cumhuriyet Meclisi Şeref Salonunda gerçekleştirilen kabulde Bayer Piskobulu Başbakan Ersin Tatar’a kulübün çalışmaları ile ilgili bilgi verdi.

Başbakan Tatar da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti.

Kabulde Başbakan Tatar’a Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel de eşlik etti.

Kabul sonunda, Ersin Tatar yazılı bir de Doğan Türk Birliği Spor Kulübü forması Başbakana takdim edildi.

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