Tatar: “Kıbrıs Türkleri olarak gençlerimizin önünün açılması için her platformda mücadele veriyoruz”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı, Türkiye milli takım sporcusu Ramil Guliyev ve ailesini kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, kabuldeki konuşmasına Ramil Guliyev’i, elde ettiği başarılardan dolayı tebrik ederek başlayan Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti, KKTC ve Azerbaycan’ın kardeş devlet olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar sözlerini şöyle sürdürdü:

“KKTC gençliği ile iç içe olman, bize mutluluk vermektedir. Kıbrıs Türk halkı üzerinde haksız ambargolar vardır. Bizim sporcularımızın, kendi bayrağımızla uluslararası arenalara katılmasına engel olunmaktadır. Bu bize, gençliğe ve spora büyük bir haksızlıktır. Sporcularımız, Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle yarışlara katılıp bayrağımızı temsil edebiliyor. Bu vesileyle Azerbaycan’daki sporculara da selam ve sevgilerimi iletiyorum. Onların da başarısını büyük bir mutlulukla takip ediyoruz. Kıbrıs Türkleri olarak gençlerimizin önünün açılması için her platformda mücadele veriyoruz.”