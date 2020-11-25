Tavla Turu Mağusa’da başladı

Kuzey Kıbrıs Elit Tavla Derneği tarafından düzenlenen ve 9 turdan oluşacak 2020-2021 KKTC Tavla Turunun 1. Turu olan 2. Noyanlar Modern Tavla Turnuvası 21-22 Kasım 2020 tarihlerinde 6 değişik bölgeden (Lefkoşa, G.Mağusa, Girne, İskele, Türkiye ve Norveç) toplam 58 oyuncu katılımı ile yapılmıştır. Oyuncular 2 gün boyunca turnuva şampiyonluğunu elde edebilmek için Noyanlar Royal Sun Tesislerinde yaklaşık 22 saat mücadele ettiler.

Ana Aktivite Kategorisinde toplam 51 oyuncu mücadele etmiş olup Ana Aktivite Kategorisinin finali Girne bölgesinden Hasan KUTAY ile G.Mağusa bölgesinden Deniz KIZILBORA arasında oynandı. Yaklaşık olarak 1 saat 45 dakika süren final karşılaşmasını 11-9 luk skor ile Girne bölgesinden Hasan KUTAY kazandı ve 2020-2021 KKTC TAVLA Turunun G.Mağusa ayağının ilk şampiyonu oldu, Deniz KIZILBORA ise turnuva ikinciliğini elde etti. Ana Aktivite kategorisinde üçüncülüğü G.Mağusa bölgesinden Mahmut AKIN alırken dördüncü ise Lefkoşa bölgesinden Salih KAYALI oldu.

Son Şans Kategorisinde toplam 31 oyuncu mücadele etmiş olup Son Şans Kategorisinin finali G.Mağusa bölgesinden Burak YAHAT ile Türkiye’den İsmail GÜÇLÜ arasında oynandı. Yaklaşık 50 dakika süren final karşılaşmasını 7-4 lük skor ile G.Mağusa bölgesinden Burak YAHAT kazanarak bu kategorinin şampiyonu oldu.

Danışman Çiftler Kategorisinde toplam 16 takım mücadele etmiş olup Danışman Çiftler finali G.Mağusa bölgesinden Hasan DOĞAN-Ahmet Karahasan ikilisi ile yine G.Mağusa bölgesinden Serkan PAŞA-Hasan YAHİ ikilisi arasında oynandı. Yaklaşık olarak 1 saat süren final karşılamaşını 9-7 lik skor ile Hasan DOĞAN-Ahmet Karahasan ikilisi kazanarak Danışman Çiftler kategorisinin şampiyonu oldular.

1-Puan Kategorisinde ise toplam 64 katılım olup 1-Puan Kategorisinin finali G.Mağusa bölgesinden Tuğkan ARKAR ile yine G.Mağusa bölgesinden Eray YAPICIOĞLU arasında oynandı ve bu kategorinin şampiyonu G.Mağusa bölgesinden Tuğkan ARKAR oldu.

5 sayıdan oluşan Mini Turnuvalarda ise G.Mağusa bölgesinden Tolga BAŞMAN, Zihni ALTUNÇ ve Hüseyin KİLİLİ başarılı olup ödüllendirilmişlerdir.

Kuzey Kıbrıs Elit Tavla Derneği başkanı Niyazi Ünlütürk yaptığı açıklamada “Noyanlar Şirketler Grubu ile Royal Sun Restaurant destekleri ile gerçekleştirilen 2.Noyanlar Modern Tavla turnuvasında özellikle Noyanlar Şirketler grubu Başkanı Ahmet NOYAN’a turnuvamıza verdikleri destekten dolayı çok teşekkür eder, yine turnuvada organizasyonumuza yardımda bulunan Sual TATLISULU’ya teşekkür eder ve aynı zamanda turnuvamıza gösterdikleri ilgiden dolayı da turnuvamızda yer alan tüm tavlasever oyuncularımıza da çok teşekkür ederiz” dedi.