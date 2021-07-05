Taygun Kütahya’ya damga vurdu

KKTC Atletizm Federasyonu milli atletlerinden Taygun Artan Özcihan, birçok rekor ve şampiyonluklar elde ettiği bir Türkiye U18 Şampiyonası geçirdi.

Mayıs ayında KKTC Atletizm Federasyonu tarafından Atatürk Stadı’nda düzenlenen deneme yarışları sonunda baraj geçip ilk olarak Türkiye U20 Şampiyonası’na katılarak 200 metrede ikincilik kürsüsüne çıkan, ardından Türkiye milli takımına seçilerek Balkan Şampiyonası’nda yer alan Taygun, son olarak Türkiye U18 Şampiyonası’nda önemli başarılar elde etti.

Antrenörü Celal Keleş ile birlikte Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından 2-4 Temmuz tarihleri arasında Kütahya’da düzenlenen Türkiye U18 Şampiyonası’na katılan Taygun, 100 ve 200 metre branşlarının yanı sıra 4x100 metre branşında da Türkiye şampiyonu oldu.

Taygun ayrıca 100 ve 200 metrede üç yeni KKTC yıldızlar ve gençler rekoruyla birlikte yeni Türkiye 200 metre rekorunun da sahibi oldu.

100 metrede rekorlarla gelen Türkiye şampiyonluğu

Taygun organizasyonun ilk günü olan Cuma günü 100 metre seçmelerinde üçüncü seride elde ettiği 10.87’lik derecesi ile serisini ilk sırada tamamlayarak finale yükseldi. Bu derece ayrıca yeni KKTC yıldızlar rekoru oldu. Taygun finalde 10.67 koşarak Türkiye şampiyonu olurken, seçmelerde kırdığı KKTC yıldızlar rekorunu da geliştirdi.

200 metrede yeni şampiyonluk ve KKTC ile Türkiye rekorları

Organizasyonun ikinci gününde Taygun 200 metrede piste çıktı. Seçmelerde üçüncü seride yarışan Taygun, 21.58’lik derecesi ile ilk sırada yer alarak finale yükseldi. Taygun ayrıca yeni KKTC 200 metre yıldızlar ve gençler rekorlarının yanı sıra 21.66 olan Türkiye rekorunun da yeni sahibi oldu. 200 metre finalinde +2.2 rüzgarla yine 21.58 koşan Taygun, seçmelerde elde ettiği derecenin aynısına imza atarak bu branşta da Türkiye şampiyonluğu başarısı yaşadı. Rüzgarın 2’nin üzerinde oluşu sebebiyle bu derece rekor egalesi olarak geçerlilik kazanmadı.

Son gün 4x100 şampiyonluğu ve rekor denemesi

Şampiyonanın son günü olan Pazar günü ise Taygun iki kez piste çıktı. Türkiye’deki takımı Fenerbahçe ile 4x100 metre bayrak yarışında yer alan Taygun, 45.07’lik derecesi ile bir şampiyonluk sevinci de bu yarışta yaşadı ve altın madalyaya uzandı.

Taygun ayrıca antrenörü Celal Keleş’in talebi doğrultusunda 200 metrede rekor deneme yarışında da koştu. Üç günlük yoğun yarış temposunun ardından Taygun kendisine ait olan 21.58’lik Türkiye rekorunu kıramasa da denemeyi 21.65 ile tamamladı.

Avrupa U20 barajlarına çok yaklaştı

Taygun Artan Özcihan ve antrenörü Celal Keleş Türkiye U18 Şampiyonası’nda elde ettikleri derecelerle Avrupa U20 barajlarına da oldukça yaklaşarak ilerisi için büyük umut verdi. Henüz 17 yaşında olan temsilcimiz 100 metrede Avrupa barajının 2 salise, 200 metrede ise 4 salise gerisinde bulunuyor.