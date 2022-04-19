Topaloğlu Hakem Akademisi’nde ikinci dönem başladı

Basketbol Federasyonu tarafından geçtiğimiz yıl hayata geçirilen ve yeni hakemlerin yetiştirilmesi amacıyla eğitimlerini sürdüren Attila Topaloğlu Basketbol Hakem Akademisi’nde yeni dönem kursları Pazartesi günü KTAMS 50. Yıl Salonu’nda başladı.

Bir hafta boyunca sürecek olan kurslara 20 aday hakem katılım gösteriyor. Kurs, Türkiye Basketbol Federasyonu A Klasman Hakemi Murat Ciner ve ülkemizin kıdemli hakemlerinden Tugay Yazgan tarafından kursiyerlere veriliyor. Dört gün sürecek teorik eğitimle ilgili Perşembe günü yapılacak sınavla kursun bu bölümü tamamlanmış olacak.

Başarılı isimler düdüklerini aldılar

Öte yandan 2022 yılı ilk döneminde başarılı olan hakem adayları katılım sertifikalarını ve düdüklerini KTAMS 50. Yıl Salonu’nda düzenlenen törenle aldılar. Katılımcılara düdükleri ve sertifikaları merhum Attila Topaloğlu’nun eşi Mediha Topaloğlu tarafından takdim edildi.