Türkiye A Milli Takımı, EURO 2024 eleme grubuna galibiyetle başladı

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubunda Türkiye, ilk maçında Ermenistan'ı deplasmanda 2-1 yendi.

10. dakikada Ermenistan öne geçti. Sağ kanattaki Barseghyan, ceza sahasına hareketlenen Hovhannisyan'a pasını verdi. Hovhannisyan'ın altı pas içine yerden sert çevirdiği topu Ozan Kabak ters bir vuruşla kendi ağlarına gönderdi: 1-0

19. dakikada gelişen ev sahibi takımın atağında, Barseghyan ceza sahasına giren Spertsyan'a pasını attı. Bu oyuncunun bekletmeden sağ çaprazdan şutunu kaleci Mert kontrol etti.

27. dakikada milli takım beraberlik golüne yaklaştı. Hakan Çalhanoğlu'nun sağ kanattan altıpas önüne kullandığı kornerde iyi yükselen Merih Demiral kafayı vurdu, kaleci ayağının dibine meşin yuvarlağı yatarak kontrol etti.

28. dakikada ay yıldızlı ekip yine etkili geldi. Hakan'ın pasıyla topla buluşan Cengiz, Ermenistan ceza sahasına yaklaştı. Cengiz'in ceza yayı önünden ayak içiyle yaptığı plase vuruşta, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

35. dakikada A Milli Takım beraberliği yakaladı. Onur Bulut'un pasıyla Ermenistan ceza sahası önünde topla buluşan Orkun Kökçü'nün sağ ayağıyla köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 1-1.

64. dakikada milli takım öne geçti. Enes Ünal'ın hızlı kullandığı serbest vuruşta savunma arkasına sarkan ve kaleciyle karşı karşıya kalan Kerem Aktürkoğlu, plase bir vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi: 1-2.

70. dakikada gelişen Ermenistan atağında Barseghyan'ın arka direğe gönderdiği topu Zelarayan'ın altıpasa çevirdiği topa Haroyan kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla dışarıya çıktı.

73. dakikada Ermenistan'ın sol kanattan gelişen atağında Bayramyan'ın ceza sahasına yaptığı ortayı Barseghyan'ın kafayla indirdiği topa Briasco sert vurdu, kaleci Mert sağına yatarak meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

Karşılaşmayı Türkiye 2-1 kazandı.

Türkiye bu galibiyete ilk maçında puanını 3'e yükseltti.

Ay yıldızı ekip gruptaki ikinci maçını 28 Mart salı günü Bursa'da Hırvatistan ile oynayacak.

Türkiye, Ermenistan karşısında 3'te 3 yaptı

A Milli Futbol Takımı, Ermenistan ile tarihinde oynadığı 3. maçı da kazandı

Ay yıldızlı ekip, Ermenistan ile oynadığı 3. karşılaşmayı da 2 gol atarak galip bitirdi.

Türkiye ile Ermenistan 2010 Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde aynı grupta yer aldı. 6 Eylül 2008'de Ermenistan'ın Hrazdan şehrinde oynanan maçı ay yıldızlı ekip, Tuncay Şanlı ve Semih Şentürk'ün golleriyle 2-0 galip tamamlamıştı.

Milli takım 14 Ekim 2009'da Bursa Atatürk Stadı'nda oynanan mücadeleyi de Halil Altıntop ve Servet Çetin ile bulduğu gollerle 2-0 kazanmayı bilmişti.

A Milli Takım, Ermenistan ile oynadığı 3. maçta kalesinde ilk kez gol gördü. Ermenistan'ın Türkiye karşısında ilk golü milli futbolcu Ozan Kabak'ın ters vuruşuyla geldi.

Umut Nayir ilk kez A Milli Takım formasını giydi

A Milli Takım aday kadrosuna ilk kez davet edilen Umut Nayir, ay yıldızlı formayı ilk kez Ermenistan karşısında giydi.

İlk 11'de yer almayan Umut, karşılaşmanın 85. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Enes Ünal'ın yerine oyuna dahil oldu.

Orkun ikinci, Kerem dördüncü golüne ulaştı

A Milli Takımın, Ermenistan karşısında 1-1'lik eşitliğe taşıyan golü atan Orkun Kökçü, ay yıldızlı forma ile ikinci kez gol sevinci yaşadı. Milli takımın Ermenistan karşısında ikinci golünü atan Kerem Aktürkoğlu ise ay yıldızlı ekipteki gol sayısını 4 yaptı.

Orkun, A Milli Takım'daki ilk golünü Karadağ'a karşı deplasmanda kaydetmişti.

Kerem ise Norveç, Cebelitarık ve Karadağ maçlarında gol sevinci yaşamıştı.

TBMM Başkanı Şentop, A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki ilk maçında Ermenistan'ı deplasmanda 2-1 yenen A Milli Futbol Takımı'nı kutladı.

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne Ermenistan galibiyetiyle başlayan Bizim Çocuklar'ı tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, A Milli Futbol Takımı'nı kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki ilk maçında Ermenistan'ı deplasmanda 2-1 yenen A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ilk maçına Ermenistan galibiyeti ile başlayan Bizim Çocuklar'ı gönülden kutluyorum." ifadesini kullandı.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Kuntz: Hak ettiğimiz bir galibiyet olduğunu düşünüyorum

Republican Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Stefan Kuntz, şunları söyledi:

"Üçlü defanstan yeterince hızlı bir şekilde merkez orta saha oyuncularına topu getiremedik. Beklerin önlerine ya da kenarlarında yeterince opsiyonları yoktu. Ermenistan'ın çok duygusal ve zorlayıcı oynayacağını biliyorduk. Her zaman yeni bir hoca geldiğinde bu sahaya yansır. Gerçekten çok zorlayan ve koşan bir takımdı. Yeterince ikili mücadele kazanamadık, bireysel hatalarımız da çok oldu. İkinci devrede sistemi değiştirdik. Böylece oyun içinde biraz daha kontrol sahibi olabildik. Kolay bir maç olmadı, yine de hak ettiğimiz bir galibiyet olduğunu düşünüyorum. Zor bir deplasmandı. Bunun için de sevinçliyiz."

Kuntz, "Bazı oyuncuları oruç tuttuğu için kadroya dahil etmediğiniz iddia edildi. Bu iddialara yanıtınız nedir?" sorusuna, "Öncelikle karşı bir soru sormak isterim. Kadro tercihimde oruç tutma niteliğine göre karar verdiysem sizler bunu nasıl biliyorsunuz? Doğru olan A Milli Takım'da birçok oyuncu niyetliydi. Yüzde yüz bu konuyu destekliyorum. Kadromu kurarken, o gün performans yönünden oyuncularımla maçı en iyi nasıl oynayabilirsem o yönde 11'imi seçiyorum. Severek buradayım, kültürel değişiklikleri kabul ediyorum, çok büyük saygı gösteriyorum. Bu tarz durumlar, karar vermemde bir rol oynamıyor." yanıtını verdi.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Bundan sonraki maçlarda daha iyi olmaya çalışacağız

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Dünden bu yana bize güzel bir ev sahipliği yaptılar. Her türlü koruma önlemlerini almışlardı. Sayın Bakanımız da geldi. Bakanlarına ve federasyon başkanlarına güzel ev sahiplikleri için teşekkür ettik. İlk devre maalesef çok iyi oynayamadık. İkinci devre takım kendine geldi. İnşallah bundan sonraki maçlarda daha iyi olmaya çalışacağız. İlk maçta 3 puanla başlamak son derece önemliydi. Bazen iyi oynamadan da kazanabilmek önemli. Önümüzde Hırvatistan maçı var, bizim için son derece önemli. Hedef o maçta da galibiyetle ayrılmak. İnşallah turnuvanın ikinci maçı ilk ev sahipliğimiz, orada da başarılı bir sonuç alırız. Milletimize 6 Şubat depremlerinden sonra bir nebze de olsun sevinç yaşatabildiysek ne mutlu." ifadelerini kullandı.

Büyükekşi, karşılaşma öncesinde İstiklal Marşı'nın ıslıklanması hakkında ise şöyle konuştu:

"Biliyorsunuz Ermenistan'la yıllardan beri süren problemlerimiz var. Ama yetkililer bize son derece güzel ev sahipliği yaptı. Bunlar sportif mücadeleler, inşallah zaman içinde de sportif mücadelelerle iki halk arasında barış ortamı oluşur. Spor, barış, kardeşlik, dostluk demek. Bunu da bundan sonraki maçlarda hep göstermemiz gerek. Ülkeler arasında 'Soft power' dediğim şey bunlardan bir tanesi. 'Soft power' başta sporla geliyor. Ülkeler arasında vatandaşların kendi hayallerinde problem yaşıyorlar, o problemleri ortadan kaldırmamız gerek."

Ermenistan Milli Takımı Teknik Direktörü Petrakov: İki taraf da güzel bir maç oynadı

Republican Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ermenistan'ın teknik direktörü Oleksandr Petrakov, "İki taraf da güzel bir maç oynadı. Maalesef basit hatalarımız vardı ve sahadan ne yazık ki yenilgiyle ayrıldık. Bunları aramızda konuşacağız. Sonraki maçlarda bu hataları yapmak istemiyoruz. Türkiye maçını tam olarak değerlendirmem için biraz uyumam gerek. Ancak sonra maçla ilgili derin bir analiz yapabilirim." ifadelerini kullandı.

Petrakov, oyuncu tercihleriyle ilgili gelen bir soru üzerine ise "Oyuncu değişikliklerinde geç kaldığımı düşünmüyorum. Yalnızca bir haftadır takımla çalışıyorum, henüz tüm oyucuların potansiyellerine hakim değilim. Mkrtchyan sarı kart alınca 4'lü defansa geçtik, Türkiye de 4'lü defansa geçti. İki takım da karşılıklı değişiklikler yaptı. Takımımda özellikle Iwu'nun oyununu çok beğendim. Tecrübe futbolda çok önemli. Bazı sakatlıklar var onların durumuna bakacağız. Genç oyuncuları da takıma kazandırmaya çalışıyoruz. Oyuncularıma, 'Birbirimize güvenmemiz gerek. Güvenirsek her şey çok daha kolay olur.' dedim. Bavulum hazır her zaman istifa edebilirim ama önümüzdeki maçlara iyi bir şekilde hazırlanmalıyız." şeklinde konuştu.

Taraftarlarının mükemmel bir atmosfer oluşturduğunu aktaran Ukraynalı teknik adam, yenilgi nedeniyle taraftarlarından özür dilediğini belirtti.