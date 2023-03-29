Türkiye A Milli Takımı EURO 2024 eleme grubundaki ilk mağlubiyetini aldı

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ikinci maçında Hırvatistan'a 2-0 yenildi.

A Milli Futbol Takımı ile Hırvatistan, Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi, İsveç Futbol Federasyonundan hakem Andreas Ekberg yönetti.

Ay yıldızlılar, 2024 Avrupa Şampiyonası elemelerindeki ilk mağlubiyetini aldı. Hırvatlar Kovacic'in ayağından bulduğu gollerle kazandı.

Milllerde Kerem Aktürkoğlu'nun 11. dakikada attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Ay yıldızı ekip gruptaki üçüncü maçını 16 Haziran'da deplasmanda Letonya ile oynayacak.

20. dakikada Kovacic, Hırvatistan'ı 1-0 öne geçirdi.

Kovacic, 45+4. dakikada kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. 0-2

Grubun diğer maçında ise Galler, Letonya'yı 1-0 yendi. D Grubu'nun bir diğer takımı Ermenistan ise ikinci maç gününü bay geçti.

İlk maçında deplasmanda Ermenistan'ı 2-1 mağlup eden Türkiye, ikinci maçta Hırvatistan'a yenilerek 3 puanla üçüncü sıraya geriledi. Grupta, Galler 4 puanla ikinci, Hırvatistan da 4 puanla liderliğe yükseldi.

Grubun diğer takımları Letonya ve Ermenistan'ın puanları bulunmamakta.

EURO 2024'e katılacak 20 takımın belli olacağı grup aşaması, 16-21 Kasım 2023'te oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. 10 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar EURO 2024'e katılma hakkını elde edecek.