Türkiye'de 27. hafta

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynanan ligde haftanın açılış maçında yarın Fenerbahçe, Hes Kablo Kayserispor'u ağırlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 27. haftanın müsabaka programı şöyle:
Yarın:
20.00 Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor (Ülker)
21 Mart Cumartesi:
14.00 Gaziantep FK-MKE Ankaragücü (Kalyon)
17.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa (Yeni Malatya)
17.00 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor (Yeni 4 Eylül)
20.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor (Vodafone Park)
22 Mart Pazar:
13.30 Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor (Eryaman)
16.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)
19.00 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Göztepe-Trabzonspor (Gürsel Aksel)Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2020, 20:37