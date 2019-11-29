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Türkiye'de haftanın programı

Türkiye'de haftanın programı
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Süper Lig

Bugün:

20.30 Gençlerbirliği-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Eryaman)

Yarın:

15.00 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa (Yeni 4 Eylül)

15.00 Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyaspor (Çaykur Didi)

17.30 Aytemiz Alanyaspor-MKE Ankaragücü (Bahçeşehir Okulları)

20.00 Göztepe-Fenerbahçe (Bornova Aziz Kocaoğlu)

1 Aralık Pazar:

14.00 Gaziantep FK-Yukatel Denizlispor (Kalyon)

16.30 Medipol Başakşehir-Antalyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Trabzonspor-Galatasaray (Medical Park)

2 Aralık Pazartesi:

20.00 Beşiktaş-İstikbal Mobilya Kayserispor (Vodafone Park)

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