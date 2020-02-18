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Türkiye'de haftanın programı

Türkiye'de haftanın programı
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Türkiye Ligin 23. haftasında yapılacak maçların programı şöyle: 

(Türkiye saati ile)

21 Şubat Cuma:

20.00 Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor (Yeni 4 Eylül)

22 Şubat Cumartesi:

14.00 Hes Kablo Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

17.00 Göztepe-Gaziantep FK (Gürsel Aksel)

20.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Vodafone Park)

23 Şubat Pazar:

13.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Antalyaspor (Yeni Malatya)

16.00 Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü (Eryaman)

19.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker)

24 Şubat Pazartesi:

20.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir (Çaykur Didi)

20.00 Kasımpaşa-Yukatel Denizlispor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

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