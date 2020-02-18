Türkiye'de haftanın programı

Türkiye Ligin 23. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:
(Türkiye saati ile)
21 Şubat Cuma:
20.00 Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor (Yeni 4 Eylül)
22 Şubat Cumartesi:
14.00 Hes Kablo Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
17.00 Göztepe-Gaziantep FK (Gürsel Aksel)
20.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Vodafone Park)
23 Şubat Pazar:
13.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Antalyaspor (Yeni Malatya)
16.00 Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü (Eryaman)
19.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker)
24 Şubat Pazartesi:
20.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir (Çaykur Didi)
20.00 Kasımpaşa-Yukatel Denizlispor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)