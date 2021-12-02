Türkiye'de haftanın programı

Yarın:
20.00 Kasımpaşa-Beşiktaş: Mete Kalkavan
4 Aralık Cumartesi:
13.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Trabzonspor-Adana Demirspor: Fırat Aydınus
19.00 Galatasaray-Altay: Cüneyt Çakır
5 Aralık Pazar:
16.00 Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir: Erkan Özdamar
16.00 GZT Giresunspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler
19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: Zorbay Küçük
6 Aralık Pazartesi:
20.00 İttifak Holding Konyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy
20.00 Göztepe-Gaziantep FK: Ümit ÖztürkGüncelleme Tarihi: 02 Aralık 2021, 16:37