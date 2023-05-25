Türkiye Kupası'nda ilk finalist Fenerbahçe

Fenerbahçe ile Sivasspor, Ülker Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetti.

3 Mayıs'ta Sivas'ta oynanan ve golsüz tamamlanan eşleşmenin ikinci maçında Fenerbahçe, rakibini 3-0 mağlup ederek final biletini almayı başardı.

Sarı lacivertlilere turu getiren golleri, 47. dakikada Ferdi Kadıoğlu, 58. dakikada Batshuayi ile 85. dakikada King filelerle buluşturdu.

Sivasspor'u eleyen Fenerbahçe, 18. kez finale yükseldi. Sarı-lacivertliler son 19 sezonda 9. kez final heyecanı yaşayacak.

Kupada son olarak 2018 yılında final oynayan sarı-lacivertliler, Akhisarspor’a 3-2 yenilerek ikinci olmuştu. Bu tarihten sonra bir kez yarı final, bir kez de çeyrek finalde kupaya veda eden Fenerbahçe, 5 sezon sonra Türkiye Kupası’nda final heyecanı yaşayacak.

Bu yıl 61. sezonu düzenlenen kupada sarı-lacivertliler 17 kez final oynarken, yalnızca 6 kez kupa sevinci yaşadı.

Fenerbahçe’nin finaldeki rakibi 25 Mayıs Perşembe günü oynanacak MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir mücadelesi sonrası belli olacak.