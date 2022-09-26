Türkiye Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları'na mağlup oldu

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki 6. ve son maçında Faroe Adaları'na deplasmanda 2-1 mağlup oldu.

A Milli Takım, Torsvollur Stadı`nda Faroe Adaları`na konuk oldu. Müsabakayı, Ukrayna Futbol Federasyonundan Serhiy Boiko yönetti.

İstanbul`da Lüksemburg ile 3-3 berabere kalan, Faroe Adaları`na da deplasmanda 2-1 mağlup olan Türkiye, son iki maçında 5 puan kaybetti.

Gruptaki ilk 4 maçında gol yemeyen ay-yıldızlı ekip, son iki maçında 5 gol yedi.

İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren mücadelede ev sahibi takımın golleri 51. dakikada Davidsen ve 59. dakikada Edmundsson`dan geldi. Milli takımın tek golünü ise 89. dakikada Serdar Gürler attı.

Türkiye bu sonuçla grubu 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile 13 puanla lider tamamlarken, gruptaki ikinci galibiyetini alan Faroe Adaları puanını 8`e yükseltti ve üçüncü sırada yer aldı.