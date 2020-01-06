Türkiye Muaythai Federasyonu toplantısına katılım

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından 03-05 Ocak 2020 Tarihleri arasında. Türkiye’nin Antalya şehrinde Muaythai Antrenör ve Hakem Gelişim Semineri düzenledi.

Seminere Muaythai Hakem Komitesi Başkanı Vedat Yayar ve Muaythai Teknik Komite Başkanı Recep Kaylan da katıldı.

KKTC Kickboks Federasyon Başkanı Niyazi DemirelL ve Federasyon Yönetim Kurulu üyesi İrfan AğınlıI, 04 Ocak 2020 tarihinde, Seminerin yapıldığı Grand Park Lara Hotelde Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Halil Durna, Asbaşkanı Hasan YIıldız ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya gelerek yararlı bir toplantı yaptı.

Toplantıda karşılıklı işbirliğinin geliştirilmesi, İkili dostluk Kamp ve müsabakalarının yapılması, KKTC’de Kurs ve Seminerler düzenlenmesi, KKTC’li sporcuların Türkiye’de düzenlenen ulusal ve uluslararası müsabakalara katılımının kolaylaştırılması ve desteklenmesi konularında görüşmeler yapıldı.