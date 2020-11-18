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Türkiye Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri belli oldu

Türkiye Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri belli oldu
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Türkiye Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. 

21 Kasım Cumartesi:

13.30 Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor: Hüseyin Göçek

16.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

16.00 Yukatel Denizlispor-Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan 

19.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir: Ümit Öztürk

22 Kasım Pazar:

13.30 Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor: Halis Özkahya 

16.00 Göztepe-MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus 

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa: Yasin Kol 

19.00 Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Erkan Özdamar 

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Özgür Yankaya 

23 Kasım Pazartesi:

19.30 Galatasaray-Hes Kablo Kayserispor: Turgut Doman

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