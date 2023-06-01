Türkiye Yamaçparaşütü hedef yarışması bugün antrenman uçuşları ile başlıyor

Türk Hava Kurumu, Türkiye Hava Sporları Federasyonu ve KKTC Hava Sporları Federasyonu işbirliğinde organize edilen THK Türkiye Yamaçparaşütü Hedef Ligi 1. Etap yarışmaları bugün başlayacak.

2-4 Haziran tarihlerinde Tatlısu bölgesinde gerçekleştirilecek organizasyon, Spor Dairesi, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, Tatlısu Belediyesi ve Gençlik Dairesi’nin katkılarıyla yapılacak.

Bugün antrenman yarın yarışma

Organizasyonun ilk gününde bugün (Cuma) antrenman uçuşları ve yarışma ile ilgili brifing verilecek.

Organizasyonun resmi açılışı ise yarın (Cumartesi) saat 10:30’da Tatlısu’da bulunan organizasyon alanında gerçekleştirilecek.

Pazar günü yapılacak ikinci gün yarışma uçuşlarının ardından saat 14:00’te ödül töreni gerçekleştirilecek.

Üç gün sürecek

Üç gün sürecek yarışmada ençok 4 kişiden oluşacak ekipler 8 tur üzerinden belirlenen hedefe iniş yaparak puanlamaya dahil olacak.

Yapılacak yarışmalarda dereceye girecek olan ilk 3 pilot, ilk 3 takım ve ilk 3 kadın pilota madalya ve kupaları düzenlenecek ödül töreninde yetkililer tarafından verilecek.