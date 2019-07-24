Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek olan U12 Ligi'nde 'Yetiştirme Bedeli' belirlendi. Yönetim Kurulu aldığı kararla bu bedelin 15 bin TL olduğunu açıkladı. KTFF kulüplerden 20 tane futbolcuyu koruma altına almasını isterken, bu listenin en kısa sürede ulaştırılması gerektiğini duyurdu. Söz konusu 'Koruma Listesi'ne 2007, 2008 ve 2009 doğumlu futbolcuların yazılabileceği belirtilirken, bu listede yer alan oyuncuları kadrosuna katıp lisans çıkarmak isteyen kulüplerin oyuncuyu koruma listesinde barındıran kulübe 15 bin TL'lik 'Yetiştirme Bedeli' yatırması gerektiği ifade edildi.

KTFF yaptığı açıklamada U12 Ligi ile ilgili olarak 'Koruma Listesi' ve 'U12 Futbolcu Bilgi Formu' gibi formların resmi web sitesindeki 'FORMLAR VE SÖZLEŞMELER'bölümünden ulaşılabileceğini ifade etti.