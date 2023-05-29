U16 Ligi bölge karmaları için toplantı gerçekleşti

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Asbuzu U16 Ligi’nin tamamlanmasının ardından Asbuzu Group işbirliğinde bölge karmaları oluşturuluyor. Lefkoşa, Girne, Gazimağusa, İskele, Mesarya ve Güzelyurt/Lefke karmaları tek devreli lig usulüne göre mücadele edecek. Normal lig sezonunda ilk 4 sırada yer alan takımlar 1-4, 2-3 şeklinde eşleşerek yarı final maçlarına çıkacak. Yarı finali kazanan takımlar final mücadelesi verecek.

Teknik toplantı gerçekleşti

Karmalarla ilgili olarak gerçekleşen teknik toplantıda KTFF Eğitim Üst Kurulu Başkanı Hüseyin Ekmekçi, altyapı sorumluları Hüseyin Kızmazoğlu ve Hasan Özkan, kaleci antrenörü Hüseyin Mertol ile bölge takımlarına belirlenen antrenörler katıldı. Gerçekleşen kura çekimi sonucunda karşılaşmalar ev sahibi olarak belirlenen takımların bölgesinde oynanacak.

Antrenörler belirlendi

Buna göre Lefkoşa Karması’nda Hakan Özkan ve Sezer Yücel, Gazimağusa Karması’nda Mehmet Emin Zaim ve Ali Samancıoğlu, Girne Karması’nda Ahmet Sakinoğlu ve Süleyman Çamlıca, Güzelyurt/Lefke Karması’nda Sayner Seyitler ve Kamil Yayıcı, İskele Karması’nda Erdinç Kırmızı ve Zafer Kuş, Mesarya Karması’nda ise Umut Güden ve Osman Emiroğulları görev alacak.

Ligde karşılaşmalar aşağıdaki tarihlerde oynanacak.

1.HAFTA (11 Haziran 2023 Pazar)

Güzelyurt/Lefke – İskele

Girne – Mesarya

Gazimağusa – Lefkoşa

2.HAFTA (14 Haziran 2023 Çarşamba)

İskele – Girne

Lefkoşa – Güzelyurt/Lefke

Mesarya – Gazimağusa

3.HAFTA (18 Haziran 2023 Pazar)

İskele – Lefkoşa

Girne – Gazimağusa

Güzelyurt/Lefke – Mesarya

4.HAFTA (21 Haziran 2023 Çarşamba)

Gazimağusa – İskele

Mesarya – Lefkoşa

Girne – Güzelyurt/Lefke

5.HAFTA (25 Haziran 2023 Pazar)

İskele – Mesarya

Güzelyurt/Lefke – Gazimağusa

Lefkoşa - Girne