U20 Erkekler Ligi başladı

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Pro Temizlig U20 Erkekler Ligi’nde ilk hafta karşılaşmaları 29 Temmuz Perşembe günü oynandı. Oynanan karşılaşmalar sonunda Yakın Doğu Üniversitesi ile Doğu Akdeniz Üniversitesi haftayı galibiyetle tamamlayan ekipler oldular.

YDÜ’den farklı galibiyet: 99-45

Pro Temizlig U20 Erkekler Ligi’nin açılış maçında Yakın Doğu Üniversitesi ile Soyerspor karşı karşıya geldi. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan mücadelede YDÜ 29-9, 57-15, 77-32 ve 99-45’lik periyotlar sonunda galip geldi. Soyer adına 20 sayı kaydeden Halil Çetinyay maçın en skorer oyuncusu olurken, YDÜ adına 15 sayı kaydeden Tuna Mantaş takımının en çok sayı atan ismi olarak maçı tamamladı.

DAÜ, Çetinkaya’yı yendi: 68-38

Ligde günün diğer maçında Atatürk Spor Salonu’nda Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Çetinkaya karşılaştı. 15-12, 30-24, 40-31 ve 68-38’lik skorla mücadeleyi DAÜ galip tamamladı. DAÜ adına 23 sayılık performans sergileyen Hakan Şanlıtürk mücadelenin en skorer ismi oldu. Çetinkaya adına 17 sayı kaydeden Can Galatyalı ise takımı adına en çok sayı kaydeden oyuncusu olarak maçı tamamladı.