UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri için İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde kura çekimi yapıldı.

Çekilişi, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Hamit Altıntop ve eski İngiliz milli futbolcu Kelly Smith gerçekleştirdi.

on şampiyon Liverpool'un rakibi, Atletico Madrid oldu. Real Madrid-Manchester City eşleşmesi de dikkati çekti.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları 18-19 ile 25-26 Şubat, rövanşları ise 10-11 ile 17-18 Mart 2020 tarihlerinde oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri şöyle:

Borussia Dortmund (Almanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)

Real Madrid (İspanya) - Manchester City (İngiltere)

Atalanta (İtalya) - Valencia (İspanya)

Atletico Madrid (İspanya) - Liverpool (İngiltere)

Chelsea (İngiltere) - Bayern Münih (Almanya)

Olympique Lyon (Fransa) - Juventus (İtalya)

Tottenham (İngiltere) - Leipzig (Almanya)

Napoli (İtalya) - Barcelona (İspanya)