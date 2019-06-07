UEFA Uluslar Ligi'nde finalin adı belli oldu

UEFA Uluslar Ligi'nde finalin adı belli oldu

UEFA Uluslar Ligi'nde finalin adı belli oldu

Portekiz’in evsahipliğinde düzenlenen turnuvanın ikinci yarı final karşılaşmasında Hollanda ile İngiltere karşılaştı.

Maçın 32. dakikasında İngiltere, Marcus Rashford'ın penaltısıyla 1-0 öne geçti.

 73. dakikada sahneye çıkan Matthijs de Ligt, skoru 1-1 yaptı.

Normal sürede eşitlik bozulmadı ve uzatmalarda Kyle Walker'ın kendi kalesine attığı golle hollanda 2-1 üstünlüğü yakaladı.

115. dakikada Promes gol perdesini kapadı ve Hollanda, İngiltere'yi 3-1 yenerek finalde Portekiz'in rakibi oldu.

Portekiz'in ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada final ve üçüncülük maçları pazar günü oynanacak.

Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2019, 00:33
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