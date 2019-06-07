UEFA Uluslar Ligi'nde finalin adı belli oldu
Portekiz’in evsahipliğinde düzenlenen turnuvanın ikinci yarı final karşılaşmasında Hollanda ile İngiltere karşılaştı.
Maçın 32. dakikasında İngiltere, Marcus Rashford'ın penaltısıyla 1-0 öne geçti.
73. dakikada sahneye çıkan Matthijs de Ligt, skoru 1-1 yaptı.
Normal sürede eşitlik bozulmadı ve uzatmalarda Kyle Walker'ın kendi kalesine attığı golle hollanda 2-1 üstünlüğü yakaladı.
115. dakikada Promes gol perdesini kapadı ve Hollanda, İngiltere'yi 3-1 yenerek finalde Portekiz'in rakibi oldu.
Portekiz'in ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada final ve üçüncülük maçları pazar günü oynanacak.Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2019, 00:33