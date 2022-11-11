Uluslararası Dünya Fitness ve Dans Şampiyonası bu yıl Bafra'da yapılacak

Uluslararası Dünya Fitness ve Dans Şampiyonası bu yıl Bafra'da yapılacak
banner94
banner90

Her yıl farklı ülkelerde düzenlenen “Uluslararası Dünya Fitness ve Dans Şampiyonası” bu yıl  KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu’nun katkılarıyla KKTC'de yapılıyor.

banner91
KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bafra’daki Kaya Artemis Otel’de yarın başlayacak ve 14 Kasım'a kadar sürecek yarışmalarda, KKTC’nin yanında Slovakya, Macaristan, Ukrayna, Polonya, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Bulgaristan, Romanya ve Moldovya’dan sporcular yarışacak.

Şampiyonada 256, Uluslararası Dans Yarışması'na ise 113 sporcu podyuma çıkacak. 

banner79
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Sol Hareket, AKEL heyetiyle görüştü
Sol Hareket, AKEL heyetiyle görüştü
  1. Kıbrıs
﻿