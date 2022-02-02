Yıldızlar Elit Cup U14 Turnuvası’nda parladı

Yenicami Ağdelen Kulübü tarafından organize edilen ve Göçmenköy, Gönyeli ile Küçük Kaymaklı U14 takımlarının katıldığı ve 2 gün süren Elit Cup Futbol turnuvası tamamladı.

Çekilen kura sonrasında ilk turda Gönyeli ile Yenicami, ardından da Küçük Kaymaklı ile Göçmenköy takımları karşılaştı.

Gönyeli sahasında Yenicami ile Gönyeli U14 takımları arasında oynanan ilk maç Yenicami'nin 3-0 galibiyeti ile sonuçlandı.

Küçük Kaymaklı ile Göçmenköy arasında oynanan diğer maç ise Küçük Kaymaklı'nın 5-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Finalde K.Kaymaklı’yı yenen Yenicami şampiyon oldu

Gönyeli’nin üçüncü geldiği turnuvayı Göçmenköy ise dördüncü tamamladı.

Göçmenköy Sentetik Stadı’nda oynanan final maçında Lefkoşa’nın iki güçlü altyapı kulübü Yenicami ile Küçük Kaymaklı karşı karşıya geldi. Zevkli ve çekişmeli geçen final maçını 2-1 kazanan Yenicami turnuvanın şampiyonu oldu. K.Kaymaklı ise turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

Düzenlenen kupa töreninde şampiyon Yenicami’ye kupasını turnuva organizatörlerinden Hüseyin Eryaman verdi.