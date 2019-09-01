Zafer Kupasında mücadele ettiler

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısı ile düzenlen en Zafer Kupası Taekwondo Karate Aikido Budo Martıalarts KIRIŞ Şampiyonası 01 Ağustos Pazar günü Girne Avrasya Taekwondo Merkezinde yapıldı.

Girne Taekwondo İhtisas Kulüpü , Doğan Tük Birliği, Türk Ocağı Limasol, Girne Halkevi, Lefkoşa Taekwondo İhtisas Kulübü ,Mağusa Şampiyonlar İhtisas Kulübü, Güzelyurt İhtisas kulübü takımlarından Lisansları 2019 yılı vizeli bay ve bayan sporcuların katıldığı müsabakalar büyük heyecan ve çekişme içersin de geçti.

Müsabakalarda dereceye sporculara ödüllerini federasyon Başkanı ,Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ,Bölge ve kulüp temsilcileri verirken Müsabakaları uluslararası kokartlı hakemlerimiz Öykü Ergin, Zehra Karip, Pınar Akarpınar, Ana Tuysüz ve Namzet hakemleri yönettiler.