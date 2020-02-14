Zor maçlar Yükseliş ve UKÜ'nün

KKTC Hentbol Federasyonu ile Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu işbirliğinde düzenlenen Süper Lig müsabakalarında önceki akşam çok heyecanlı maçlar oynandı.

Atatürk Spor Salonu’nda Yükseliş ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi erkekleri, CIU Arena’da ise UKÜ ile Esentepe Efsane kadınları karşı karşıya geldi.

YÜKSELİŞ İKİNCİ KEZ KAZANDI: 23-20

Yaşama Sporla Bağlan Hentbol Erkekler Süper Ligi’nde başkentte Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’ni konuk eden Yükseliş takımı önemli bir galibiyete imza attı.

Ligde tek galibiyet ile 10 maçı geride bırakana Yükseliş erkekleri güçlü rakibi UKÜ karşısında 23-20 galip gelerek ligdeki ikinci galibiyetine imza attı. Maçta Yükseliş’ten 9 sayı ile oynayan Mehmet Kocaman müsabakanın en skorer oyuncusu oldu.

KADINLARDA ZOR MAÇ UKÜ’NÜN: 29-26

Yaşama Sporla Bağlan Hentbol Kadınlar Süper Ligi’nde CIU Arena’da oynanan haftanın zor maçında UKÜ ile Esentepe Efsane kadınları karşı karşıya geldi. Baştan sonra kıyasıya çekişmeye ve heyevana sahne olan mücadelenin ilk devresi 14-13 UKÜ üstünlüğünde bitti. Skor üstünlüğünü maç sonunda da elinde bulundurmayı başaran UKÜ 29-26’lık galibiyetle zorlu müsabakanın kazananı oldu. Karşılaşmada en skorer oyuncu UKÜ’den 10 sayı ile oynayan Aysel Şimşek idi.

Süper Lig’de maç programı şöyle:

YARIN

RA25

Saat 17.00: YDÜ-DAÜ (Kadınlar)

Saat 18.45: YDÜ-GG (Erkekler)