Spotify yetkilileri, Rekabet Kurumu’nun yürüttüğü soruşturmaya ilişkin Türk makamlarıyla çözüm arayışlarının devam ettiğini açıkladı. Şirket, pazardaki faaliyetlerin askıya alınması veya Türkiye’den tamamen çekilme seçeneklerinin değerlendirildiğini belirtti.

Dijital müzik servisi Spotify yetkilileri, Rekabet Kurumu’nun başlattığı incelemeyle ilgili olarak Türk yetkililerle işbirliği içinde çözüm arayışlarının sürdüğünü belirtti.

İngiliz The Times gazetesine konuşan yetkililer, yaşanan süreç nedeniyle “pazardaki faaliyetlerin askıya alınması veya Türkiye’den tamamen çıkılması” gibi olasılıkların da masada olduğunu ifade etti.

Sürecin başlangıcında Türkiye Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, platformda yer alan bazı çalma listelerinde toplumun dini ve kültürel değerlerine aykırı içerikler bulunduğunu öne sürerek, bu durumun hukuki bir meseleye dönüştüğünü ve adli sürecin başlatılması gerektiğini söylemişti. Mumcu ayrıca, yetkili kurumları da bu konuda göreve çağırmıştı.

RESMİ İNCELEME BAŞLATILMIŞTI

Bu açıklamanın ardından Rekabet Kurumu, Spotify hakkında resmi inceleme başlatıldığını duyurmuştu. Soruşturma kapsamında, şirketin rakip firmaların faaliyetlerini zorlaştırıp zorlaştırmadığı ve sanatçılar ile içerik üreticileri arasında ayrımcılık yapıp yapmadığı mercek altına alınacak. Ayrıca bazı sanatçılara daha fazla görünürlük sağlanması, telif dağılımlarındaki adalet tartışmaları ve bu uygulamaların Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal edip etmediği detaylı şekilde incelenecek.

Spotify ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Rekabet Kurumu ile işbirliğine açık olduklarını vurgulayarak, “İncelemenin farkındayız. Süreci aktif şekilde takip ediyor, hızlı ve yapıcı bir çözüm için çalışıyoruz. Faaliyetlerimizi yürürlükteki yasal düzenlemelere uygun şekilde sürdürüyoruz. Ancak soruşturmanın kapsamı hakkında şu aşamada daha fazla yorum yapmamız mümkün değil” açıklamasında bulunmuştu.