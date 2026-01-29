İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ile Pekin'deki görüşmelerinin "verimli" geçtiğini ve iki ülke arasındaki ilişkilerin "iyi ve güçlü" bir noktada olduğunu söyledi.

Çin Devlet Başkanı Şi, bugün Pekin'deki Büyük Halk Salonu'nda Starmer'la görüştü.

BBC’nin haberine göre Starmer'ın ziyareti, 2018'den bu yana bir İngiliz başbakanının Çin'e yaptığı ilk seyahat oldu.

Starmer, hükümetinin iki ülkenin “anlaşmazlık alanlarında samimi ve açık bir diyalog sürdüreceğini” ekledi.

Ziyaret, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile "stratejik ortaklık" imzaladığı için Kanada'yı yüzde 100 gümrük vergisiyle tehdit ettiği ve ticaret geriliminin arttığı bir döneme denk geldi.

Yaklaşık 80 dakika süren görüşmenin ardından konuşan Starmer, Çin'deki "büyük fırsatların" Birleşik Krallık halkına nasıl fayda sağlayabileceğini tartıştıklarını söyledi.

Starmer, İngiltere'nin "ulusal çıkarlarına çok uygun, yapıcı ve gerçek sonuçlar doğuran" bir toplantı yaptıklarını vurguladı.

Çin'e vizesiz seyahat, viskiye uygulanan gümrük tarifeleri ve şişme botlarla düzensiz göçün engellenmesine yönelik işbirliği konularında ilerlemeler kaydedildiğini söyledi.

Pekin 70 ülke için vize zorunluluğunu kaldırmış, ancak İngiltere bunun dışında tutulmuştu.

İngiltere ve Çin arasında bir işbirliği anlaşması yapılarak İngiltere'ye yasadışı yollardan gelen göçmenlerin Manş Denizi'ni geçerken kullandığı şişme botların suç çetelerine tedarikinin engellenmesi de gündemde.

Geçen yıl kaçakçılık çeteleri tarafından kullanılan motorların yüzde 60'ından fazlasının Çin üretimi olduğu belirtiliyor.

Pekin ziyaretinde Starmer'a iş dünyası ve kültür dünyasından temsilcilerden oluşan yaklaşık 60 kişilik bir heyet eşlik etti.

AstraZeneca ilaç şirketinin Çin'de 15 milyar dolarlık bir yatırım için anlaştığı duyuruldu.

Başbakan Starmer, Şi ile görüşmesinin başında, İngiltere'yi yeniden dışa dönük hale getirme hedefi doğrultusunda Çin ile "daha sofistike" bir ilişki istediğini söyledi.

Çin Devlet Başkanı Şi, İngiltere-Çin ilişkilerinin "ülkelerimizin çıkarlarına hizmet etmeyen bazı dönemeçlerden" geçtiğini söyledi.

"Çalkantılı ve değişken" bir dünyada İngiltere ve Çin arasındaki diyaloğun "zorunlu" olduğunu savundu.

Farklılıkları aşmaları halinde iki liderin "tarihin sınavından geçeceğini" ifade eden Şi, "zorluklardan çekinmemeli ve metanetle ilerlemeliyiz" dedi.

Çin'deki İngiltere ekibinin, güvenlik endişeleri nedeniyle kullan-at telefonlar ve geçici e-posta adresleri kullandığı belirtiliyor.