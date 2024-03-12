NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Papa Francis'in Ukrayna'nın "beyaz bayrak cesaretine" sahip olması ve Rusya'nın işgaliyle tetiklenen savaşın sona erdirilmesi için müzakere etmesi gerektiği yönündeki yorumlarına katılmadığını açıkça ifade etti.

Stoltenberg Papa'nın sözleriyle ilgili olarak "Eğer müzakere edilmiş barışçıl ve kalıcı bir çözüm istiyorsak, bunun yolu Ukrayna'ya askeri destek sağlamaktan geçer." yorumunu yaptı.

Brüksel'deki NATO karargahında Reuters haber ajansına mülakat veren Stoltenberg, "Müzakere masasında yaşananlar, savaş alanındaki güçle ayrılmaz bir şekilde bağlantılıdır." dedi.

Stoltenberg, tepkisinin şu anda beyaz bayraktan bahsetmenin zamanı olmadığı anlamına gelip gelmediği sorusu üzerine de "Ukraynalıların teslim olmasından bahsetmenin zamanı değil. Bu Ukraynalılar için bir trajedi olur. Aynı zamanda hepimiz için de tehlikeli olacaktır." cevabını verdi.

-Papa'nın tepki çeken ifadeleri

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis İsviçreli yayın kuruluşu RSI'ya verdiği mülakatta Ukrayna'nın Rusya ile barış görüşmelerini yürütmek için aynı masaya oturmaktan "utanmaması gerektiği" görüşünü dile getirmiş, "Bence en güçlü olan, duruma bakan, insanları düşünen, beyaz bayrak cesaretine sahip olan ve müzakere edendir." ifadesini kullanmıştı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Papa'nın sözlerie ilk tepkiyi sosyal medya hesabına göstererek "Bayrağımız sarı ve mavidir. Bu bayrakla yaşarız, ölürüz ve galip geliriz. Asla başka bir bayrak çekmeyeceğiz." diye yazdı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy de Papa'nın müdahalesini "sanal arabuluculuk" olarak tanımladı ve "Bizi dualarıyla, tartışmalarıyla ve eylemleriyle destekliyorlar. Halkla birlikte olan bir kilise gerçekten de budur. 2 bin 500 kilometre uzakta, bir yerlerde, yaşamak isteyen biriyle sizi yok etmek isteyen biri arasında sanal arabuluculuk değil." dedi.