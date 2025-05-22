

Kıbrıs Türk basınının duayen ismi Süleyman Ergüçlü, vefatının ardından ilk kez bu denli anlamlı bir etkinlikle anıldı. Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ), usta gazeteciyi onurlandırmak amacıyla “Süleyman Ergüçlü’nün Kıbrıs Türk Toplumu ve Basınındaki Rolü” başlıklı özel bir panel düzenledi. 20 Mayıs 2025 Salı günü Alayköy Kampüsü Amfi Salonu’nda gerçekleşen etkinlik, Ergüçlü’nün meslektaşları, öğrencileri, sevenleri ve basın camiasının yoğun ilgisiyle duygusal anlara sahne oldu.

Panelin moderatörlüğünü, Süleyman Ergüçlü’nün öğrencisi ve KAÜ Güzel Sanatlar Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Emel Yılmaz üstlendi. Panelde, Gazeteci Emin Akkor ve Gazeteci Ali Baturay konuşmacı olarak yer aldı.

Gazeteci Emin Akkor, Ergüçlü’nün Kıbrıs Türk basın tarihindeki yerini tarihsel örnekler ve dönemin medya yapısı üzerinden aktarırken; Gazeteci Ali Baturay, uzun yıllar birlikte çalıştığı meslektaşının insani yönlerini, espri anlayışını ve dürüstlüğünü anlattı. Dr. Emel Yılmaz ise “Süleyman Ergüçlü’nün Öğrencisi Olmak” başlıklı sunumunda, gazetecilik eğitiminde yollarının nasıl kesiştiğini ve Ergüçlü’den aldığı mesleki ilhamı katılımcılarla paylaştı.

Panelin en duygusal anlarından biri, Süleyman Ergüçlü’nün hayat arkadaşı Neşe Ergüçlü’nün konuşması oldu. Gözyaşlarına hakim olamayan Neşe Ergüçlü, “Sevgili eşimi ölümsüzleştirdiniz. Onun ardından ilk kez bu kadar anlamlı bir etkinlikte bulundum. Sizlere minnettarım. Süleyman Ergüçlü’yü unutmadığınız ve bizleri böyle bir günde bir araya getirdiğiniz için başta Kıbrıs Amerikan Üniversitesi yönetimi, panelin mimarı Dr. Emel Yılmaz’a, konuşmacılara ve bizleri bugün yalnız bırakmayan dostlarımıza içtenlikle teşekkür ederim” ifadeleriyle salonda duygusal anlar yaşandı.

KAÜ Rektörü Prof. Dr. Gökçe Keçeci de konuşmasında üniversitelerin topluma karşı sorumluluğunu hatırlatarak şu ifadelere yer verdi:

“Topluma mal olmuş, iz bırakmış isimleri yaşatmak, bir üniversitenin yalnızca akademik değil, aynı zamanda vicdani bir görevidir. Süleyman Ergüçlü gibi değerleri hatırlamak, vefanın ve kültürel hafızanın devamıdır. Kıbrıs Türk toplumu açısından bu tür etkinliklerin çoğalması gerektiğine inanıyoruz.”

KAÜ’de düzenlenen “Süleyman Ergüçlü’nün Kıbrıs Türk Toplumu ve Basınındaki Rolü” üzerine düzenlenen panelde Kıbrıs Türk medyasının unutulmaz ismi Süleyman Ergüçlü, ardında bıraktığı eserleri ve değerleriyle bir kez daha hatırlandı. Panel, hem basın camiası hem de akademi dünyası için unutulmaz bir vefa örneği olarak hafızalarda yer etti.

Panelin açılış konuşmasını yapan KAÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Alp Karaca, merhum gazetecinin Kıbrıs Türk toplumunun hafızasındaki yerini şu sözlerle vurguladı:

“Kuzey Kıbrıs Türk toplumunun basın tarihinde derin izler bırakmış duayen gazeteci Süleyman Ergüçlü’nün anısını yaşatmak için bugün buradayız. Bu anlamlı paneli organize eden Dr. Emel Yılmaz’a, değerli konuşmacılarımıza ve tüm konuklarımıza katılımlarıyla bizleri onurlandırdıkları için teşekkürlerimizi sunarım”

Panelin mimarlarından olan Dr. Emel Yılmaz ise paneli İletişim Becerileri Dersi kapsamında öğrencileriyle birlikte organize ettiğini ve nitelikli bir çalışmada öğrencilerinin üstlendikleri sorumluluğu başarıyla yerine getirmelerinin gururunu yaşadığını belirterek duygularını şöyle ifade etti:

“Süleyman Ergüçlü yalnızca bir gazeteci değil, toplumun sesi, vicdanı ve belleğiydi. 69 yaşında aramızdan ayrılan hocamıza borcumuzu ödemek adına bu anlamlı etkinliği düzenledik. Onun gazeteciliğe ve topluma kattığı değerleri unutmamak, bizim mesleki sorumluluğumuzdur” .

Panel sonunda KAÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Alp Karaca tarafından Neşe Ergüçlü, Gazeteci Emin Akkor, Gazeteci Ali Baturay ve Dr. Emel Yılmaz’a teşekkür belgeleri takdim edildi. Katılımcılarla birlikte çekilen anı fotoğrafıyla etkinlik son buldu.