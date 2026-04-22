Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Gündem Artı’nda yaptığı açıklamalarda ekonomi, konut, sosyal destekler ve dış politika başlıklarında önemli mesajlar verdi.

Konut sahibi olmanın zorlaştığını belirten Üstel, artan talep nedeniyle fiyatların yükseldiğini ifade etti. Gençlerin ülkede kalmasını teşvik etmek amacıyla müteahhitlerle iş birliği içinde düşük faizli ve uzun vadeli Türk Lirası kredi modeli geliştirdiklerini söyleyen Üstel, faiz farkının devlet tarafından karşılandığını ve bu sistem sayesinde binlerce gencin ev sahibi olduğunu açıkladı. Sosyal konut projelerinin ise Alayköy’de başladığını, ilerleyen süreçte Karpaz ve Girne’ye kadar genişletileceğini belirtti.

Kırsal kesim arsalarının dağıtımına da değinen Üstel, süreçte herhangi bir ayrım yapılmadığını vurgulayarak dağıtımların şeffaf şekilde, halk ve yetkililer huzurunda gerçekleştirildiğini ifade etti. Gençlere arsa verilmesinin yanı sıra uygun finansman imkanlarının da sağlanacağını dile getirdi.

Kadınların iş gücüne katılımını artırmak için yeni destek mekanizmaları uyguladıklarını belirten Üstel, kadınlara sosyal prim desteğinin yüzde 80’inin, gençlere ise yüzde 50’sinin devlet tarafından karşılandığını söyledi.

Türkiye ile ilişkiler konusuna da geniş yer ayıran Üstel, Türkiye ile imzalanan mali iş birliği protokolleri çerçevesinde altyapıdan sağlığa, eğitimden ulaşıma kadar birçok alanda yatırımların sürdüğünü belirtti. Küresel ekonomik dalgalanmalara rağmen yaşam standardını korumaya çalıştıklarını ifade eden Üstel, KKTC’nin uluslararası alandaki izolasyonlarını aşmak için Türkiye ile iş birliğinin kritik önemde olduğunu söyledi.

1974 sonrası süreçte çözüm arayışlarına da değinen Üstel, Rum tarafının KKTC ekonomisini zorlayıcı politikalar izlediğini savunarak, “Türkiye dışında çalacak kapımız yok” ifadelerini kullandı. Bölgedeki jeopolitik gelişmelere de dikkat çeken Üstel, Orta Doğu’daki savaşların ekonomik etkiler yarattığını ve Güney Kıbrıs’ın askeri hareketliliğinin yakından takip edildiğini belirtti.

Ekonomik destek politikaları kapsamında konuşan Üstel, hükümetin aylık yaklaşık 250 milyon TL sosyal yardım sağladığını, akaryakıtta vergi yükünün sıfırlandığını ve çeşitli kesimlere desteklerin sürdüğünü açıkladı. Asgari ücretin 2022’de 7 bin TL seviyesinden 2026’da 60 bin TL’ye yükseldiğini belirten Üstel, Euro bazında da önemli bir artış yaşandığını ifade etti. Hayat pahalılığına karşı yeni düzenlemeler üzerinde çalışmaların sürdüğünü de sözlerine ekledi.

Erken seçim tartışmalarına da değinen Üstel, “Haziran ayında seçim yok” diyerek seçim takviminin bölgesel gelişmeler ve yıl sonunda yapılacak yerel seçimler dikkate alınarak belirleneceğini söyledi.

Son olarak Antalya Diplomasi Forumu’na katılımını değerlendiren Üstel, çok sayıda ülke temsilcisiyle temas kurduklarını ve KKTC’nin uluslararası alanda tanıtımı için çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iki devletli çözüm vurgusunu yinelediğini aktaran Üstel, bu süreçte en güçlü desteklerden birinin Azerbaycan’dan geldiğini belirtti.