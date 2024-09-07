Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) tarafından ilki geçen yıl düzenlenen KKTFAD Kupasının ikincisi bu yıl hayatını kaybeden Süleyman Göktaş anısına gerçekleştirildi. Bu anlamlı kupayı normal süresi 1-1 biten maçta penaltılarda Türk Ocağı rakibi K.Kaymaklı’yı 4-3 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. T.Ocağı takım kaptanı Mehmet Uçar’a kupasını Antrenörler Derneği Başkanı Hasan Topaloğlu ile Süleyman Göktaş’ın eşi Ayşe Göktaş birlikte verdi.

Yer: Atatürk Stadı

Hakemler: Burak Mandıralı, Cenk Aras Özfuttu, Mehmetcan Erli

K.Kaymaklı: Salih, Deran, M.Kaygısız, M.Öztürk, Gökhan, Ferhat, Derviş, Toykan, Yağış, Halil, İlyas

TOL: Hüseyin, M.Uçar, Mustafa, Ulaş, Sertaç, Polat, İlyas Barut, Hasan, Kaan, Mahmut, Burak

Goller: 85.Dk İlyas Yılmaz(K.Kaymaklı)43.Dk Mehmet Uçar(TOL)

Penaltılar: Ulaş, Sertaç, Polat, Cevdet(TOL)İlyas Yılmaz, Arda, Ferhat(K.K)

Karşılaşmanın ilk devresinde karşılıklı ataklar vardı ve her iki takım da bulduğu pozisyonlarda başarılı olamazken, maçın 43.dakikasında gelişen T.Ocağı atağında Mehmet Uçar sağdan indi ceza alanına girdi sağ çaprazdan uzak kale direği dibine sert ve düzgün vurarak topu ağlara gönderdi ve skoru 1-0 yaptı.

Maçın ikinci yarısının ilk bölümü orta alan mücadelesi şeklinde geçti. Maçın son bölümünde her iki takımda pozisyonlar buldu ancak maçın 85.dakikasında T.Ocağı ceza alanı içinde İlyas Yılmaz topu ağlara gönderince karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

Penaltı atışlarında K.Kaymaklı İlyas Yılmaz, Arda ve Ferhat atışları gole çevirirken Halil Turan ve Alp Gazi penaltı atışını kaçıran isimler oldu. Türk Ocağında ise Ulaş, Sertaç, Polat ve Cevdet topu filelere gönderirken, Cahit penaltıyı kaçıran isim oldu ve Türk Ocağı penaltılarda rakibine 4-3’lük üstünlük sağlayarak kupayı müzesine götüren taraf oldu.

Maçtan sonra düzenlenen ödül töreninde Şampiyon Türk Ocağına Kupasını Ayşe Göktaş ve Dernek Başkanı Hasan Topaloğlu takım kaptanı Mehmet Uçar’a birlikte verdiler.