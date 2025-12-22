20 yıldır Güzelyurt’ta hizmet veren Süleymanlar Autos, Lefkoşa’daki yeni şubesini görkemli bir açılışla hizmete açtı. Renkli görüntülere sahne olan açılış töreni, yoğun katılımla gerçekleşti.

Otomotiv sektöründe 20 yıllık tecrübesiyle adından söz ettiren Süleymanlar Autos, Lefkoşa Hamitköy’de, Din Sitesi’nin tam karşısında bulunan yeni şubesini geçtiğimiz cumartesi günü düzenlenen kokteyl ile açtı.

Kıbrıs Genç TV tarafından canlı olarak yayınlanan açılış törenine, sektör temsilcileri, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış, Süleymanlar Autos’un kurucusu Kemal Süleymanlar ile oğulları Koray Süleymanlar ve Salih Süleymanlar’ın konuşmalarıyla başladı.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi gerçekleştirildi. Açılış etkinliği, North Cyprus Racing Bikers grubunun teker yakma şovuyla adeta görsel bir şölene dönüştü ve davetlilere heyecan dolu anlar yaşattı.

Lefkoşa’daki yeni şubesiyle Süleymanlar Autos, otomotiv sektöründeki iddiasını bir kez daha ortaya koyarken, açılışa katılan misafirler için düzenlenen kokteyl keyifli anlara sahne oldu.

Öte yandan Süleymanlar Autos, 20’nci yıla özel büyük bir çekiliş de düzenledi.

Çekiliş kapsamında bir kişiye Nissan Note marka araç hediye edilecek. Çekilişin 26 Aralık tarihinde yapılacağı bildirildi.