İsrail donanması, Gazze’ye doğru ilerleyen Küresel Sumud Filosu'na baskın düzenledi. 20'den fazla İsrail savaş gemisi filoyu kuşattı, sivil teknelere baskın yapıldı. Aralarında 28 Türk vatandaşının da bulunduğu aktivistler İsrail'e götürülüyor. Filodan yapılan açıklamada el konulan gemi sayısının 17 olduğu belirtildi. Sabah saatlerinde gözaltı sayısı 201'e yükseldi.

İsrail Donanması, Gazze'ye yaklaşan Küresel Sumud Filosu'na saldırı düzenledi.

Dün akşam saatlerinden itibaren filoyu kuşatmaya başlayan İsrail donanması bir süra sonra sivil gemilere asker çıkardı.

Dün gece saat 11 gibi, birçok gemiye askeri operasyon yapılırken, bazı tekneler yollarına devam etmeye çalıştı.

Görgü tanıklarına göre 20'den fazla İsrail gemisi filoya yaklaştı.

İsrail askerlerinin toplam 17 gemiye müdahale ettiği ve 28'i Türk olmak üzere 201 aktivistin gözaltına alındığı belirtildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Sumud Filosu'nun yolcularının İsrail'e doğru ilerlediği ve Avrupa'ya sınır dışı işlemleri başlatılacağı belirtildi.

13 Eylül'de insani yardım için bölgeye hareket eden filodaki tekne, yelkenli motor ve gemilere silahlı İsrail askerleri aşamalı olarak çıkmaya devam ediyor.

Sumud Filosu şu an İsrail gemilerinin kuşatması altında ve gemilere operasyonlar sürüyor. İsrail askerleri daha önce de bölgeye hareket eden Özgürlük Filosu'na askeri operasyon yapmıştı.

Saat saat gelişmeler şöyle:

-07.50: İsrail askerleri filoda yer alan 2 gemiye daha ağır silahlarla baskın düzenledi. Askerler gemilerden canlı yayın yapan kameraları da kapattı.

- 07.25- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İsrail tarafından 28 Türk vatandaşının alıkonulması üzerine, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesindeki düzenlemeleri de dikkate alarak, “Nitelikli Yağma”, “Mala Zarar Verme” ve “Eziyet” suçları kapsamında soruşturma başlattı.

-07.00: İsrail baskınında gözaltı sayısının 201'e yükseldiği açıklandı.

- 06.30: Küresel Sumud Filosu Sözcüsü Saif Abukeshek görüntülü açıklamasında İsrail'in saldırdığı gemilerdeki aktivistleri şu şekilde paylaştı: 30'u İspanyol, 22 İtalyan, 21 Türk, 12 Malezyalı, 11 Tunuslu, 11 Brezilyalı, 10 Fransız, 9 İrlandalı, 8 Cezayirli, 7 ABD’li, 7 Almanyalı, 6 İngiliz, 4 Norveçli, 4 İsveçli, 3 Yeni Zelandalı, 3 Faslı, 3 Ürdünlü, 3 Polonyalı, 3 Portekizli, 3 Meksikalı, 2 Kuveytli, 2 Kolombiyalı, 2 Arjantinli, 2 İsviçreli, 1 Çekyalı, 1 Moritanyalı, 1 Avusturyalı, 1 Bulgaristanlı, 1 Avustralyalı, 1 Sırp, 1 Belçikalı, 1 Bahreynli, 1 Danimarkalı, 1 Hollandalı, 1 Finlandiyalı, 1 Güney Afrikalı ve 1 Slovakyalı.

Gazze'deki ablukayı kırmak için 30 geminin Gazze kıyılarına ulaşmaya çalıştığını vurgulayan Abukeshek, "(Filodaki aktivistler) Kararlılar, motiveler ve bu sabahın erken saatlerinde ablukayı kırıp hep birlikte varabilmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

- 05.30: Küresel Sumud Filosu'nun Türkiye Delegasyonu'ndan yapılan son açıklamada "Tüm müdahalelere rağmen filo Gazze'ye ilerlemeye devam etmektedir. Filonun amacı tamamen insani yardım ulaştırmak ve uluslararası hukuka uygun şekilde hareket etmektir" ifadeleri kullanıldı.

-04.30: Küresel Sumud Filosu'nu kuşatan İsrail donanması, gemilere saldırmaya devam ediyor.

Filodan yapılan açıklamada aralıksız saldırılara rağmen 30 geminin 46 deniz mili uzaklıktaki Gazze'ye doğru yol almaya devam ettiği vurgulandı. Açıklamada ayrıca, gemilerdeki kimsenin zarar görmediği bilgisi paylaşıldı.

İsrail güçleri şu ana kadar filoda yer alan gemilerden 15'ini alıkoydu.

"BÜTÜN GEMİLERE BİR SIVI FIŞKIRTIYORLAR"

Filo katılımcılarından sunucu İkbal Gürpınar, "Teker teker bütün teknelere bir sıvı fışkırtıyorlar. Kimyasal olduğunu düşünüyoruz. Çünkü biraz beyaz köpüre köpüre gidiyor." dedi.

Gürpınar, İsrail'in saldırmadığı gemilerin Gazze'ye yol almaya devam ettiğini anlatarak, "Yavaş yavaş hareket halindeyiz. 57 mile düştük. Bugüne kadarki en yaklaşan filo olmuş olduk." ifadesini kullandı.

-03.30: Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu, İsrail askerlerinin alıkoyduğu Türk vatandaşı aktivist sayısının 25'e yükseldiğini açıkladı.

Açıklamada, "Global Sumud Filosu'nun Gazze'ye insani yardım ulaştırma girişimi kapsamında toplam 15 gemiye müdahale edilmiştir. Alıkonulan Türk aktivist sayımız 25'e yükseldi." ifadeleri kullanıldı.

-03.00: İsrail askerlerinin müdahale etmediği gemilerin Gazze'ye doğru ilerleyişi sürüyor. Filodan yapılan son açıklamada "Tek bir gemi kalana kadar devam edeceğiz" denildi.

-02.30: Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'nun Türkiye Delegasyonu'ndan yapılan son açıklamada, 20 Türk aktivistin alıkoyduğunu duyurdu.

İsrail ordusunun Sirius, Alma, Spectre, Huga_A, Deir Yassine_A ve Grande Blue gemilerinden 20 Türk aktivisti alıkoyduğu ifade edildi.

Askerlerin İsrail'e götürdüğü Türk vatandaşlarının isimleri şöyle açıklandı:

Alma gemisinden Metehan Sarı, Şuayb Ordu, Onur Murat Kolgu, Semih Fener, Osman Çetinkaya, Sümeyra Akdeniz Ordu,

Sirius gemisinden Fikret Ayçin Kantoglu, Abdulaziz Yalçın, Davut Daşkıran, Zeynep Tekocak

Spectre gemisinden Bekir Turunç, Abdulmecid Bagcıvan, Mustafa Muhammed Çakmakcı, Mesut Çakar, Muslim Ziyali.

Huga_A gemisinden Mehmet Sait Direkçi, Fatih Özsöz, Tevhit Yıldız

Deir Yassine _ A gemisinden Sümeyye Sena Polat,

Grande Blue gemisinden Halil Rıfat Çanakçı

Morgana gemisinden Ersin Çelik, Semanur Sönmez Yaman

Seulle gemisinden Yaşar Yavuz, Abdussamed Turan, Haşmet Yazıcı

- 02.00: İsrail'in Sumud Filosu'na saldırısı dünyadan da tepki çekti.

İspanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İspanya, İspanyol vatandaşlarının fiziksel bütünlüğüne ve haklarına saygı gösterilmesini talep ediyor. Küresel Sumud Filosu, barışçıl ve insani bir sivil toplum girişimidir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, "İspanya, Gazze'deki savaşın sona ermesini, büyük çaplı insani yardım akışını, tüm İsrailli rehinelerin serbest bırakılmasını ve iki devletli çözümün uygulanmasını talep etmeye devam edecektir: Filistin ve İsrail, barış ve güvenlik içinde yan yana yaşayacaktır." denildi.

İrlanda Cumhurbaşkanı Michael Higgins ise Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na saldırısı, Kızılhaç'ın Gazze'deki faaliyetlerini durdurması ve İsrail'in uluslararası hukuk ihlallerinin bütün dünyayı alarma geçirmesi gerektiğini belirtti.

İSRAİL ASKERLERİNE "BELLA CİAO" ŞARKISIYLA KARŞILIK VERDİLER

- 01.00: İsrail donanması unsurları; Türkiye, Fransa, İsviçre, Brezilya ve İtalya vatandaşı olmak üzere 9 aktivistin bulunduğu Mango gemisini kuşatan tekneye tazyikli su sıkarak saldırdı.

Gemide bulunan aktivistlerden Hüsamettin Eyüpoğlu, geminin motorlarını durdurmalarının istendiğini belirterek "Biz motorlarımızı durdurmayacağız ,yolumuza devam edeceğiz, önümüzde 57 deniz mili yolumuz kaldı." dedi.

"Yaklaşan İsrail gemilerine özgürlük ve direnişin evrensel sembolü haline gelmiş olan 'Bella Ciao' şarkısı ve 'Free Palestine' sloganlarıyla karşılık veriyoruz." diyen Eyüpoğlu, İsrailli unsurların, gemilerine önce büyük spot ışıklar tutarak yaklaştığını, daha sonra da geri gittiğini söyledi. Açıklamasının ardından Hüsamettin Eyüpoğlu ile iletişim kesildi.

-00.30: Filoda bulunan Ersin Çelik, İsrail donanmasının kuşatma altında tuttuğu Morgana teknesinden bir video paylaştı. Organizatörler Morgana'ya henüz bir müdahale olmadığını ifade etti.

- 00.10: İsrail'in filo baskını İtalya'nın başkenti Roma ve Napoli kentinde protesto ediliyor.

- 00.00: Filodaki Florida adlı tekneye İsrail donanmasının kasten çarptığı ve bazı teknelere basınçlı su sıkıldığı bildirildi. Filodaki kameraların canlı yayınının da İsrail'in sinyal karıştırıcılarıyla engellenmeye çalışıldığı belirtildi.

- 23.55: AA: Filodaki yaklaşık 70 aktivist gözaltına alındı.

- 23-50: İsrail medyası: Gazze filosuna müdahale günün ilerleyen saatlerine kadar devam edecek.

- 23.45: Organizatörler, Sirus, Alma, Spectra, Huga, Adra and Deir Yassin gemilerine İsrail tarafından yasa dışı olarak el konulduğunu açıkladı.

-23.30: Sumud Filosu: Tek bir gemi kalsa bile Gazze'ye ilerlemeye devam edeceğiz.

-23.15: Filodaki Alma teknesinde bulunan Greta Thunberg'in gözaltı görüntüleri ortaya çıktı. İsrail, Thunberg ve arkadaşlarının "güvende ve sağlıklarının yerinde olduğunu" açıkladı.

- 23.10 - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten tepki: "Sumud Filosu, insanlık ittifakının mazlum Gazze halkına uzanmaya çalışan en asil ellerinden biridir."

"Soykırımcı Netanyahu şebekesi, Gazze halkına açlığı bir katliam biçimi olarak dayatmaktadır. Sumud Filosu’nun mensupları insanlık adına bu katliama karşı çıkmıştır."

"Soykırımcı Netanyahu Hükümetinin Sumud Filosu’na saldırısı, tüm insanlığa düşmanlıktır. Sumud Filosu’na dönük müdahale düşmanca ve barbarcadır."

"Tüm dünyanın bu barbarca müdahale karşısında tek ses olarak hareket etmesi gerekir. Sumud Filosu insanlık demektir."

- 23.07 - İsrail Dışişleri: Gazze filosundaki bazı tekneler durduruldu ve yolcuları İsrail limanına götürülüyor.

-23.05 - Alma teknesinde bulunan Türk vatandaşı Osman Çetinkaya, İsrail askerleri tarafından İsrail'e götürüldüğünü belirtir video yayınladı.

-23.00 - Türk Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı: "Küresel Sumud Filosu’na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırı, masum sivillerin hayatını tehlikeye atan bir terör eylemidir:"

"Şiddete başvurmadan barışçıl amaçlarla hareket etmekte olan sivilleri hedef alan bu saldırı, Gazze’yi kıtlığa mahkum eden soykırımcı Netanyahu hükümetinin uyguladığı faşist ve militarist politikaların Filistinlilerle sınırlı kalmadığının ve İsrail’in uyguladığı zulme karşı mücadele eden herkesi hedef aldığının ispatıdır."

"Söz konusu saldırının, Gazze’de ateşkes sağlanmasına dönük çabalara zarar vermemesini ümit ediyoruz.

Seyahatin başından bu yana, filodaki katılımcılar arasında vatandaşları bulunan diğer ülkelerle eşgüdüm içinde hareket edilmektedir. Bu çerçevede, İsrail güçlerince alıkonulan vatandaşlarımızın ve diğer yolcuların bir an önce serbest bırakılması için gerekli tüm girişimler başlatılmaktadır. Saldırının faillerinin hesap vermesi için de hukuki yollara başvurulacaktır.

BM ve ilgili tüm uluslararası kuruluşları, Gazze’ye yönelik hukuksuz ablukanın bir an önce kaldırılması, bölgeye insani yardım girişine izin verilmesi ve seyrüsefer serbestisinin güvence altına alınması için derhal harekete geçmeye çağırıyoruz."

-22.57 NTV, İsrail askerlerinin filodaki Adara gemisine müdahesinin ilk görüntüleri yayınladı. Görüntüde, İsrail askerleri aktivistlerden özellikle telefonlarını denize atmalarını istiyor.

-22.45 - Filodan yapılan açıklamada, "Filomuzda müdahale edilmeyen teknelerimiz Gazze rotasında ilerlemeye devam ediyor" denildi.

-22.37- İrlanda Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in filoya müdahelesinin endişe verdiğini açıkladı.

- 22.35- Filoya operasyona tepki olarak Gazze'den Aşdod'a 5 füze ateşlendiği, İsrail'in dördünü engellediği bilgisi paylaşıldı.

- 22.17- Filodaki Sirius gemisiyle bağlantı kesildi. İsrail askerleri müdahele etmişti.

Filo'daki gemilerden birinin kaptanıyla İsrail Donanması arasındaki telsiz konuşmasının görüntüleri ortaya çıktı.İsrail donanmasının rotayı değiştirme tehdidine karşılık tekne kaptanı, "Biz barışçıl, şiddet içermeyen bir insani yardım misyonuyuz. Yolculuğumuz uluslararası hukuka göre yasaldır ve bizi engellemeye yönelik her türlü girişim yasadışıdır. Açlıktan ölen insanlara yiyecek, yardım malzemeleri, su filtreleri, koltuk değnekleri ve bebek maması götürüyoruz.”

- 21.55- Sumud Filosu: İsrail askerleri gemilere baskın düzenliyor.

- 21.51- Filodaki Türk katılımcılar, "Gemilerimiz yasa dışı bir şekilde durduruluyor. Kameralar devre dışı ve gemilere askerî personel tarafından çıkıldığı teyit edildi. Tüm katılımcıların güvenliği ve durumunu doğrulamak için aktif olarak çalışıyoruz." bilgisini verdi.

- 21.38- İsrail filodan rotasını Aşdod Limanı'na çevirmesini istedi.

- 21.35- İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: İsrail donanması filoya ulaştı ve rotalarını değiştirmeleri istedi açıklamasını yaptı.

- 21.15- İtalya Savunma Bakanı: Filodaki aktivistlerin Aşdod Limanı'na götürüleceğini tahmin ediyoruz.

- 21.10- İtalya Dışişleri Bakanı: İsrail filoya yönelik şiddet kullanılmayacağı güvencesi verdi.

- 21.05- AA: Filoya yönelik israil donanması kuşatması yoğunlaşırken, filo ile güçlükle iletişim kurulabiliyor.

- 20.45 - Filo kamerasına yansıyan görüntülerde, İsrail donanması filodaki gemilere telsizden "bordolamaya hazırlanın" anonsu geçtiği görüldü. Dünyaca ünlü iklim aktivisti Greta Thurbeng filodaki Alma isimle gemide bulunuyor.

- 20.30 - İsrail savaş gemileri filonun önünü kesti.

- 19.00 - Filonun organizatörlerden yapılan son açıklamada, tekneleri engellemek için 20'den fazla İsrail savaş gemisinin filoya yaklaştığı belirtildi.

- 18.00- Gazze’ye yardım ulaştırmayı hedefleyen ve 50'den fazla gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu “yüksek riskli bölgeye” girdi.