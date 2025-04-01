Serhatköy’de polisin dün öğleden sonra rutin trafik denetimleri sırasında, süratli araç kullandığı için durdurulan bir gencin aracında uyuşturucu bulundu. Tutuklanan zanlı gencin evinde yapılan aramada da uyuşturucu ele geçirildi.

Polis basın bültenine göre, dün saat 15.00 sıralarında, Serhatköy’de, Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekibinin rutin trafik denetimleri sırada, belirlenen hız sınırı üzerinde süratli araç kullandığı için durdurulan araç sürücüsü M.Y.G.’nin (E-28) şüpheli hareketler sergilemesi üzerine aracında arama yapıldı.

Aramada araçta bir öğütücü ve içinde yaklaşık yarım gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

M.Y.G. suçüstü hali gereği tutuklanırken yürütülen ileri soruşturmada, Gönyeli’deki ikametgahında yapılan aramada ise yaklaşık 10 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, bir öğütücü ve içinde yaklaşık yarım gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde saptandı.

Polisin soruşturması sürüyor.