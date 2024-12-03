Suriye'de Beşşar Esed rejimi ile Rusya'nın, 27 Kasım-2 Aralık tarihlerinde Suriye'nin kuzeyindeki Halep ve İdlib illerine düzenlediği saldırılarda 81 sivil hayatını kaybetti, 304 sivil yaralandı.

Sivil Savunma kaynakları, Esed rejimi ve Rusların 27 Kasım-2 Aralık tarihlerinde Halep ve İdlib'e düzenlediği saldırılarda ölen ve yaralananların sayısını açıkladı.

Açıklamaya göre, saldırılarda 81 kişi yaşamını yitirdi, 304 kişi yaralandı.

Rus savaş uçakları, dün İdlib kent merkezindeki bir yerleşkede bulunan Vatan Hastanesi ve çevresindeki sağlık merkezlerini hedef alarak devre dışı bıraktı.

Rejime ait Su-24 savaş uçakları, gece saatlerinde Hama ilinin Gab Ovası, Şahışbo Dağı ve Ziyara köyüne saldırırken Rus savaş uçağı da İdlib'in güneyindeki Maarratünnuman ilçesini hedef aldı.

- Suriye'deki gelişmeler

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti.

30 Kasım'da Han Şeyhun ilçesini alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlayan silahlı gruplar, Hama ilinde de çatışarak ilerleyişini sürdürüyor.

Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi terörden kurtarıldı.