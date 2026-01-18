Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara SDG ile 14 maddelik yeni bir anlaşma imzaladığı duyuruldu. Şara, ülkenin kuzeydoğusunda tam ateşkes ilan ederken, aşiretlere tansiyonu düşürme çağrısı yaptı.

- Suriye hükümeti ile YPG/SDG arasında tam entegrasyon anlaşması imzalandı

Suriye hükümeti ile SDG, Fırat’ın doğusuna tüm SDG güçlerinin çekilmesiyle eş zamanlı olarak, tüm cephelerde derhal ateşkes sağlanması konusunda anlaşmaya vardı.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, terör örgütü YPG/SDG ile ateşkes ve örgütün tam entegrasyonunu kapsayan bir anlaşmaya imza attı.

Anlaşma, Şam yönetimine bağlı ordunun kuzeydoğuda SDG'nin kontrolünde olan bölgelere doğru ilerlemesiyle sonuçlanan ve günlerce süren çatışmaların ardından sağlandı.

Anlaşmaya göre Suriye hükümet güçleri ile YPG/SDG arasında, tüm cepheler ve temas hatlarında kapsamlı ve derhal ateşkes ilan edilmesi, tüm örgüt üyelerinin Fırat'ın doğusuna çekilmesi, Deyrizor ve Rakka vilayetlerinin idari ve askeri olarak derhal ve tamamen Suriye hükümetine devredilmesi, örgütün işgali altındaki Haseke ilindeki tüm sivil kurumların Suriye devlet kurumları ve idari yapıları içine entegre edilmesi kararı alındı.

Suriye hükümeti ile YPG/SDG arasında yapılan anlaşmaya göre tüm enerji kaynakları ve sınır kapıları devletin kontrolüne girecek.

Anlaşma tüm petrol sahalarına ilişkin hakların Suriye hükümetine devredilmesini de kapsıyor.

Şara, SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi ile kararlaştırılan görüşmenin "kötü hava koşulları nedeniyle" Pazartesi gününe ertelendiğini söyledi.

Görüşülmeyen veya üzerinde anlaşmaya varılmayan birkaç nokta olduğunu belirten Şara, "SDG ile ilgili tüm çözülmemiş sorunların giderileceğini" vurguladı.

"Devlet kurumları doğu ve kuzeydoğudaki üç ile girecek" diye ekledi.

- Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ABD Temsilcisi Barack'la görüştü

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara varılan ateşkes anlaşması öncesinde, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'la gerçekleştirdiği görüşmede Suriye'nin birliğine vurgu yaptı.

Suriye Cumhurbaşkanlığı, Şara'nın başkent Şam'da Barrack'ı kabul ettiği görüşmeye ilişkin bir açıklama yayımladı.

Açıklamaya göre, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin de hazır bulunduğu görüşmede Şara, Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve tam egemenliğine bağlılığını vurguladı ve mevcut aşamada diyaloğun öneminin altını çizdi.

Şara, Suriye'nin tüm Suriyelilerin katılımıyla yeniden inşa edilmesinin ve terörle mücadelede çabaların koordinasyonunun sürdürülmesinin gerektiğini teyit etti.

Görüşmede ayrıca Suriye ve ABD arasında ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesinin yolları ile son bölgesel gelişmeler de ele alındı.