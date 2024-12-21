Suriye'deki yeni yönetimde Dışişleri Bakanı olarak görev alacak isim Esaad Hasan Eş-Şiybani oldu.

Eş-Şiybani 1987'de Haseke vilayetinde doğdu, Şam'da yaşadı ve 2009 yılında Şam Üniversitesi Edebiyat ve Beşeri Bilimler Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu.

Yüksek lisansını Türkiye'de yaptı

Türkiye'deki Sabahattin Zaim Üniversitesi'nden siyaset bilimi ve dış ilişkiler alanında yüksek lisans derecesi ve aynı uzmanlık alanında doktora derecesi almıştır.

Halen MBA programının son aşamasını okumaktadır.

Suriye devrimine 2011'deki başlangıcından itibaren katıldı ve tüm aşamalarına tanıklık etti. 2017'de Suriye Kurtuluş Hükümeti'nin kuruluşunda yer aldı.

Kurtuluş Hükümeti'nde siyasi işler departmanını kurdu ve kuruluşundan bugüne kadar bu departmana başkanlık etti.

Halep Valisi de Türkiye mezunu

Suriye Milli Ordusu’na bağlı Cephe Şamiye'nin Genel Komutanı Azzam Garib, Halep Valisi olarak atandı.

Vali Azzam da Bingöl İlahiyat Fakültesi’nde yüksek lisans yapmıştı.