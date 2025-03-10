Lefkoşa'da kullanımındaki araçla seyir halindeyken cep telefonu kullanıp, video kaydı yaptığı görüntüleri sosyal medyada paylaşılan bir sürücü, Polis ekiplerinin soruşturmasıyla tespit edilerek aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada, “Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne bağlı Trafik ekipleri tarafından tespit edilen kadın araç sürücüsü, bugün sürüş esnasında cep telefonu kullanmak suçundan, 1.810,30 TL para ve 15 puan cezası yazılarak rapor edildi ve aleyhinde yasal işlem başlatıldı” denildi.