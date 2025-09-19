Hindistan, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında 17 Eylül'de imzalanan "Ortak Stratejik Savunma Anlaşması"nı "ulusal güvenliği" açısından inceleyeceğini bildirdi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan "Ortak Stratejik Savunma Anlaşması"ndan, Hint hükümetinin haberdar olduğu ifade edildi.

Bu gelişmenin bu iki ülke arasında "uzun süreli bir anlaşmayı resmileştirdiği" belirtilen açıklamada, Hindistan'ın, tüm alanlarda ulusal çıkarlarını korumaya ve "kapsamlı ulusal güvenliği sağlamaya" bağlı olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Bu gelişmenin ulusal güvenliğimiz ile bölgesel ve küresel istikrar için doğuracağı neticeleri inceleyeceğiz." ifadesine yer verildi.

-Suudi Arabistan ile Pakistan, ortak stratejik savunma anlaşması imzaladı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 17 Eylül'de "Ortak Stratejik Savunma Anlaşması" imzalamıştı.

Başkent Riyad'da imzalanan anlaşmanın, iki ülke arasında savunma işbirliğini geliştirmeyi, herhangi bir saldırıya karşı ortak caydırıcılığı artırmayı hedeflediği belirtilmişti.

Anlaşmaya göre, taraflardan birine yönelik herhangi bir saldırının, her iki ülkeye yapılmış bir saldırı olarak kabul edileceği vurgulandı.

Reuters’ın haberine göre, iki ülke arasında geliştirilen savunma bağları, Körfez Arap ülkelerinin uzun süredir güvenlik garantörü olan ABD'nin güvenilirliği konusunda giderek daha fazla endişe duymaya başlamasıyla birlikte ortaya çıktı. İsrail'in geçen hafta Katar'a düzenlediği saldırı bu endişeleri daha da artırdı.