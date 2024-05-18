Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Taçoy, partisinin demokrasiye inanmış bir seçmen kitlesine sahip olduğuna işaret ederek, bunun tersine davranışlar sergilemeye kimsenin yetkisi olmadığını kaydetti.

Taçoy, öncelikle demokraside istikrarlı olunması gerektiğinin altını çizerek, UBP’nin de ülkenin de doğru yönetilmediğini savundu.

Taçoy, yaptığı yazılı açıklamada, “Despotik yönetim tarzı ile bürokratlar baskı altında, bakanlar bile baskı altında. Bakanlar istikrar kelimesi ile destek beyan ediyor ama istikrarı sokaktaki halka sormak gerek” ifadelerini kullandı.

“Ulusal Birlik Partisi’nin ülkede demokrasinin temeli olduğunu" vurgulayan Taçoy, "Kıbrıs Türk halkı demokrasiye aşık ve demokrasinin ne demek olduğunu çok iyi bilen insanlardan oluşmuştur. Her ne nedenle ve maksatla olursa olsun, demokrasiden tek bir adım bile uzaklaşmaya asla tahammülümüz yoktur, olmayacaktır.” dedi.

“KKTC’nin kurucusu Ulusal Birlik Partisi’nin sonsuz demokrasi aşkına gölge düşürmek pahasına bir takım gizli hesapların yapıldığını” duyduklarını belirten Taçoy, “Dün karşılarına çıktık, bugün de çıkmaktayız, yarın da çıkacağız. Bu ülkede demokrasiyi sekteye uğratmak, hele de bunu UBP gibi demokratik temelleri sağlam bir parti içerisinde yapmaya kalkışmanın adının ne olduğunu halkımın takdirine bırakıyorum.” ifadelerini kullandı.

“İçerisinde bulunulan zor koşullar çözüm beklerken, bu koşulları makam korumak maksatlı kullanmak, halka korku salarak ‘bizden sonrası tufan’ tehditleri savurmak ne demokrasiye sığar ne de UBP geleneklerine. Hele bir de bunun adına ‘istikrar’ demek kelimenin tam anlamıyla gaflettir, delalettir, hıyanettir.” diye devam eden Taçoy, öncelikle demokraside istikrarlı olmak gerektiğini söyledi.

“Asgari ücret konusunda bile kendi bakanını ortada bırakacak kadar yönetim zafiyeti ve güç zehirlenmesi yaşayanlar, ülke yönetiminde garibanın hakkını savunmayacaksa kimin hakkını savunuyor?” diye soran Taçoy, “Yüzde 23’lük rakamı Mecliste dillendiren Başbakan bugün kendi söylediğini uygulamayıp gariban asgari ücretlinin bir aylık hakkını şimdiden gasp etti ve daha ne olacağı da belli değil. Gelin halka güvenin, onlar her zaman en iyisini bilir.” dedi.

Demokrasi çerçevesinde yaptığı çağrıları halka “istikrar bozucu” olarak anlatmanın nafile çaba olduğunu belirten Taçoy, halkın her şeyin bilincinde ve farkında olduğunu , istikrarı korunacak bir şey varsa onun da demokrasi olduğunu söyledi.

Taçoy, “Gelin demokrasiye güvenin, başka yollara tevessül etmeyin.” dedi.