Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Taçoy, partisinde birlik beraberlik vurgusu yaptı ve “UBP kurultayının mutlaka 2024’de yapılacağını” kaydetti.

UBP’den verilen bilgiye göre, Taçoy, Kuzey Kıbrıs WebTV’de katıldığı programda Ahmet Kaptan’ın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

İlk olarak “kurultay çalışmaları ne aşamada” sorusu yöneltilen Taçoy, işyerlerinde karşılaşılan “mobbing” uygulamalarının siyasette de var olduğunu belirterek, “Zaman zaman kendinizi sanki o ailenin bir ferdi değilmişsiniz gibi hissedersiniz” dedi.

Taçoy, bu hissiyatın oluşmasına tabandan değil de üst kademeden gelen hareketlerin neden olduğunu belirterek, partisiyle ilgili hiçbir zaman bir aidiyet sorunu yaşamadığını, tam tersine bağlı bulunduğu yerin zarara uğratıldığını görerek bunun önüne geçmek adına aidiyet duygusuyla bazı faaliyetler gerçekleştiğini söyledi.

Çekinmeden ve korkmadan bu yolda yürüdüğünü ifade eden Taçoy, “Çünkü benim aidiyet duygum Ulusal Birlik Partisi’nedir” dedi. Taçoy, siyasetin kişiler tarafından belirlendiğini ve yürütüldüğünü anımsatarak, ancak "o kişilerin şimdi olduğu gibi partideki karar alma mekanizmalarını pas geçip kişisel kararlarla yanlışlar yapmasına ses çıkarılmaması halinde başa gelenin çekilmesi dışında bir seçenek kalmayacağını" vurguladı.

Bir yıldır kurultay çağrısı yapmakta olduğunu hatırlatan Taçoy, o gün yaptığı tüm uyarıların bugün gerçekleşmeye başladığını söyledi. UBP tabanından yükselen hoşnutsuzluğun farklı yerlere yönelime neden olmaya başladığını belirten Taçoy, bu noktada yapılacak en doğru analizin “ne yaptık ki bu sonuçtayız” şeklinde olduğunu kaydetti.

Hasan Taçoy, “Sayın Başbakan bir kurultay tarihi vermiyor ama bir kurultay varmış gibi de çalışıyor. Gezmediği yer kalmadı. Başbakanlık imkanları ile bunları yapıyor. Bundan şikayetim yok, hatta daha iyisini de yapabilse” dedi. Kendisinin herhangi bir küskünlüğü ya da bakan olma talebi bulunmadığını ifade eden Taçoy, kurultayın mutlaka 2024’de yapılacağını kaydetti.

28 Ekim 2024’e kadar kurultayın tamamlanmaması halinde UBP’nin yasa gereği seçime katılamayacağını hatırlatan Taçoy, bu nedenle de 2024’ün UBP için kurultay yılı olduğunu ve Ekim’e kadar da yapılacağını kaydetti.

Hasan Taçoy, kurultaydan çıkacak sonucu herkesin kabul etmesi gerektiğini vurgulayarak, “bunu kabul etmezsek siyasete girmeyelim, siyaset yapmayalım” dedi. Siyasette “sürekli düşmanlık” diye bir şey bulunmadığını vurgulayan Taçoy, karşısında seçime girilen kişinin bir rakip olduğunu, düşman olmadığını belirtti.

Kendisinin şu an “düşman muamelesi” gördüğünü ifade eden Taçoy, benzer şeylerin UBP’de geçmişte de yaşandığını belirtti. Parti içerisinde farklı zamanlarda farklı isimlerle farklı yarışlara girdiğinin altını çizen Taçoy, bunların tümünde de kimseyi ötekileştirmek ya da dışlamak yönünde en küçük bir çabası olmadığını vurguladı.

“Parti bir bütündür” diyen Taçoy, girilen yarışta gerçekleşen seçim sonrasında kucaklaşarak yola devam edilmesi gerektiğini kaydetti. Taçoy, “Ben Faiz bey ile yarıştım. Eğer Faiz beyin kazandığını kabul etmeseydim ve o sert çekişmeyi devam ettirseydim UBP yapılan seçimden 24 vekil ile çıkamazdı. Kucaklaşmak çok önemlidir. Ben bunu yapabileceğimi söylüyorum. Birilerinin söylediğinin aksine, çekilmeyeceğim ve adayım. Ne isterse olsun, adayım. UBP’de demokrasinin yaşanması ve herkesin bunu görmesi lazım. UBP’de şu an demokrasi yok ve bunun yaşanması şarttır. Belki de kıran kırana olacak ama seçim bitecek, birbirimizi kucaklayacağız ve yolumuza devam edeceğiz” dedi.