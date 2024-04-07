KKTC'de dün meydana gelen iki ayrı trafik kazasında alkollü içki tesiri altında olduğu tespit edilen iki sürücü tutuklandı. Her iki kazada da herhangi bir yaralanma olmadı.

Polisten verilen bilgiye göre kazalardan biri bu sabah saat 01.30 sıralarında, İskele-Gazimağusa ana yolu üzerinde meydana geldi.

Adebayo Enitan Adelowo (E-25), 175 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki VN 419 plakalı salon aracı ile Gazimağusa’ya doğru sağ şeritte seyrederken Salamis Otel Çemberine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek çemberde bulunan bordür taşlarına çarpıp çember üzerine çıkarak iki adet trafik yön levhasına çarptı. Ardından kontrolsüz bir şekilde yoluna devam edip, yolun solunda bulunan kaldırıma çarpıp kaldırım üzerine çıkarak, kaldırım üzerinde bulunan belediyeye ait seyyar tuvalet kulübesine çarpıp durdu.

Alkollü içki tesiri altında araç kullanıp kaza yapan araç sürücüsü Adelowo tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre ikinci kaza ise, dün saat 17.50 sıralarında, Gazimağusa-Karpaz ana yolu 11-12 kilometreleri arasında, Long Beach çemberi yanında bulunan isimsiz yol üzerinde meydana geldi.

Emin Onuş (E-40) yönetimindeki YB 076 plakalı salon araç ile doğu istikametinden Grand Sapphire Otel istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği ve ihmalkarlığı neticesinde, önünde aynı istikamete doğru 192 mlgr alkollü içki tesiri altında seyreden Evgeny Samokhvalov (E-52) yönetimindeki PNX 511 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı.

Alkollü içki tesiri altında araç kullanma suçundan Samokhvalov tutuklandı.