Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Hasan Taçoy, Kıbrıs Genç TV’de Didem Gürses'in hazırlayıp sunduğu Alternatif programında gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Sahte diploma olayı hatırlatılarak, sürece ilişkin görüşlerinin sorulduğu Taçoy, mecliste üniversiteler ilişkin oluşturulan komiteye işaret ederek, bunun siyaset içerisindeki denetim mekanizmalarının işleyiş şekli olduğunu söyledi.

“ÜNİVERSİTELER KONUSUNDA MECLİSİN DEVREYE GİRMESİ OLDUKÇA OLUMLU”

Taçoy, komitenin oybirliği ile oluşturulmasının taşıdığı önemin altını çizerek, “siyaset kurumunun içindeki olayları artık görebilmek lazım. Meclis devreye girmeliydi ve şimdi işte bunu yapıyor. Ben bu durumu oldukça olumlu olarak görmekteyim” dedi.

“ÜRETİM MALİYETLERİNİN DÜŞÜRÜLMESİ İLK HEDEF OLMALI”

Ekonomik durum ve piyasadaki fiyatlara ilişkin hükümetin gerekeni yapıp yapmadığı sorulan Taçoy, maaşlara yapılan yüksek artışlarla bir başka pahalılığın daha yaratıldığına değinerek, emtia fiyatlarının kurdaki artışın çok üzerinde artmakta olduğunu ifade etti.

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti oturup planlarını gözden geçirmelidir” diyen Taçoy, üretimdeki maliyetlerin düşürülmesinin ilk hedef olması gerektiğini vurguladı.



Hasan Taçoy, Güney Kıbrıs’ın neden daha ucuz olduğunun doğru analiz edilmesi gerektiğini belirterek, “sadece afaki tartışmalarla gidersek hiçbir yere varamayız” dedi.

Üretim maliyetlerinin nasıl düşürüleceğinin hesabını devletin halk için yapması gerektiğinin altını çizen Taçoy, üretilen ürünlerin doğru değerlendirilmesinin de önemli olduğunu söyledi.

Taçoy, bu çerçevede narenciyede bu yıl yaşananlara dikkat çekerek, halen dalında kalmış olan tonlarca ürünün her geçen gün kaybedilme riskinin arttığını vurguladı.

“NARENCİYEDE BU YIL TEŞVİK İHRACATÇIYA DEĞİL ÜRETİCİYE VERİLMELİ”

İhracatçı için bu yıl 300 milyon TL teşvik ayrıldığını anımsatan Taçoy, “ancak dalından toplayan ve satamayan üreticinin ürününü paraya çevirmesi lazım. Devlet teşvikin şeklini değiştirerek ihracatçıya değil üreticiye vermeli” dedi.

Hasan Taçoy, böylelikle üreticinin gelecek yılda da üretmeye devam etmesinin sağlanacağını ifade ederek, “bu ürüne bel bağlayan bir çok insan var. Belki de çocuğunu evlendirecek. Belki de bir başka arazi alıp onu değerlendirecek. Ama siz ürünü almadığınız zaman ve ürünün mevcut kapasitesinden zarara uğrattıktan sonra daha az bir kapasite ile satın alırsanız eğer o üretici üretimden kopar” şeklinde konuştu.

Narenciye gibi ürünlerde katma değeri üzerine eklemek gerektiğini dile getiren Taçoy, ancak bu yıl bunun mümkün olmamasından dolayı mümkün olan en ideal yol ile narenciye ürününün değerlendirilmesine ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Taçoy, mandorada bu yıl rekoltenin 60 bin tona ulaşacağının önceden hesaplandığına ve bilindiğine işaret ederek, “peki bunu pazarlayabilmek için önceden ne yaptık?” diye sordu.

Narenciye konusunda Türkiye’nin suçlandığına dikkat çeken Taçoy, “bölgeye su için son derece önemli yatırımlar yapılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu kadar büyük yatırımı Güzelyurt’a yaptıktan sonra oradaki üreticiyi öldürmek için herhalde böyle bir şey yapıp da ürünümüzü almamazlık etmez. Bunu söylemek lazım. Bunu kim yapacak? Başbakan yapacak” dedi.