Türk Ajansı Kıbrıs (TAK), Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin dün yaptığı basın toplantısının muhabir tarafından izlenmesine rağmen ilgili haberin Ajans’ın sitesinde yer almadığını iddia etmiş ve bu haberin neden yayınlanmadığı yönünde sorular yöneltmiştir.

Oysa muhabir ve fotomuhabirimiz tarafından izlenen haber geniş şekilde servis edilmiştir.

Gerek TAK sitesinde gerek Google’da arama yapılması halinde bu haberin dün 15.00 sıralarında ya da (21-22 saat önce) yayınlandığı görülebilir.

TAK, en başından beri Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin açıklamalarına yer vermiş, izlemiştir. Bundan sonra da imkanları ölçüsünde izlemeye devam edecektir. Böyle suçlayıcı bir açıklama yapmadan Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin TAK’la iletişime geçmemesi talihsizlik olmuştur.

Not: Habere ilişkin ekran görüntüleri ilişikte verilmiştir