Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne İlçesi bugün Girne Maarif Anaokulu önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. “Çocuklar okula, halk sokağa” ve “Hükümet İstifa” pankartlarının da açıldığı eylemde Genel Sekreter Asım Akansoy, Girne İlçe Başkanı ve Milletvekili Ongun Talar, bazı MYK Üyeleri ve milletvekilleriyle partililer hazır bulundu. Okul önünde basın açıklaması yapan Ongun Talat, "Çocuklar okula, hükümet hemen şimdi istifa!" ifadelerini kullandı.

“Eğitimde fırsat eşitliği ortadan kalktı”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne İlçesi Başkanı ve Milletvekili Ongun Talat, Girne Maarif Anaokulu’nun sevilen emektarı merhume Pembe Hilmi Okalpli’yi anarak, önemli mesajlar verdi. Pembe Nene olarak bilinen ve nesiller boyunca birçok Girnelinin sevgisini kazanan Okalpli’nin vefatının ardından sosyal medyada yayımlanan taziye mesajlarına dikkat çeken Talat, kamu eğitiminin yıllar içinde geldiği kötü duruma vurgu yaptı. Talat, konuşmasında geçmişte kamu okullarının toplumsal sınıf farkı gözetmeksizin her kesim tarafından tercih edildiğini belirterek, o dönemlerde eğitimde göreceli bir eşitlik sağlandığını ifade etti. Ancak bugün özel okulların artması ve kamu okullarındaki kalitenin düşmesiyle birlikte eğitimde fırsat eşitliğinin neredeyse tamamen ortadan kalktığını söyledi. Devletin eğitim alanından geri çekildiğini ve bunun sonucunda sadece yüksek gelir grubuna mensup ailelerin çocuklarının kaliteli eğitim alabildiğini belirtti.

“Eğitimi geri plana ittiler”

UBP “hükümetinin” eğitimi geri plana attığını ifade eden Talat, kamu okullarının açılış tarihinin ataması yapılamayan öğretmenler nedeniyle bir hafta ertelenmesini sert bir dille eleştirdi. Yaz döneminde öğretmen atamalarının yapılamamasının büyük bir hata olduğunu belirten Talat, bu ertelemenin asıl nedeninin UBP’nin parti içi hesapları olduğunu öne sürdü. Talat, eğitim sistemine yönelik bu ihmalkarlığın, çocukların eğitim hakkının siyasi çıkarlar uğruna feda edildiğini gösterdiğini söyledi. CTP’nin kamu eğitiminin güçlendirilmesi ve fırsat eşitliğinin sağlanması için yönetimi devralmaya hazır olduğunu vurgulayan Talat, CTP’nin modern eğitim yöntemleriyle, tam gün eğitime geçerek çocuklara daha iyi bir gelecek sunmayı hedeflediğini belirtti. Girne bölgesindeki CTP’li belediyelerin yerel yönetim başarılarına dikkat çeken Talat, halktan bu başarılı hizmet anlayışını merkezi hükümete de taşımak için güçlü destek istedi. Talat, açıklamasını "Çocuklar okula, hükümet hemen şimdi istifa!" sözleriyle bitirerek, halkı hükümete karşı tepkilerini yükseltmeye çağırdı.