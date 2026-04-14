TAM Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş, hükümetin güvenilirliğini yitirdiğini ve artık hiçbir akılcı yöntemin işe yaramayacağını savundu.

TAM Partiden verilen bilgiye göre, Denktaş, Diyalog Tv’de Melis Günel’in konuğu oldu.

Denktaş, grev sürecini değerlendirerek, hükümetin sendikalara “düşman gözüyle” baktığını öne sürdü. Kendi dönemlerinde sendikalarla diyalog kurarak, icraat yaptıklarını ve artı bakiyeye geçtiklerini anlatan Denktaş, böylesi bir eylem görmediklerini söyledi.

Ülkedeki para akışının durmasının hükümetin attığı adımlardan kaynaklandığını savunan Denktaş, güvenin olmadığı bir ortamda hiçbir akılcı yöntemin uygulanamayacağını belirterek, “Hükümet güvenilirliğini kaybetmiştir” dedi.

Ülkenin bu noktaya hükümettekilerin “yersiz inadı” yüzünden gelindiğini ileri süren Denktaş, eleştirilerde bulundu.

Güney’deki “Paskalya” etkinlikleri kapsamında Türk bayrağı ve KKTC bayraklarının yakıldığı görselleri de değerlendiren Denktaş, bunun çok yanlış olduğunu, gençlerin “Türk düşmanı” olarak yetiştirilmesi yerine nasıl iş birliği yapılabileceğinin masaya yatırılması gerektiğini belirtti.

Denktaş, adanın iki topluma da yetebiceğeini ve pek çok fırsat barındırdığını ifade etti, Rumların akıllı davranarak Kıbrıslı Türklerle iş birliğine yanaşması gerektiğini söyledi.

Ekonomik örgütlerle birebir görüşmelerinde çok fazla şikayet ve çok fazla fikir duyduğunu ancak kamuoyu ile bunların paylaşılmadığını belirten Denktaş, ekonomik örgütleri daha aktif olmaya çağırdı.

TAM Parti’nin iktidara gelmesi durumunda ekonominin şu ankinden çok daha iyi bir noktada olacağını ifade eden Denktaş, doğru ekonomik adımlarla Güney’deki yetkililerin bile ekonomik iş birliği isteyeceği bir noktaya gelinebileceğini belirtti.

Denktaş, bunların aklındaki stratejik adımlar olduğuna işaret ederek, Doha ve Dubai gibi merkezlerin güvenilirliğini yitirdiği bir dönemde, KKTC’nin bu ticareti kendisine çekmek için kafa yorması gerektiğini ancak hükûmetin böyle bir vizyonu bulunmadı görüşünü dile getirdi.

Siyasi takvime ilişkin somut önerilerde de bulunan Denktaş, Aralık yerel seçimlerinin 2027 Haziran ayına kaydırılması, erken genel seçimin ise Eylül veya Ocak aylarında yapılması gerektiğini savundu.