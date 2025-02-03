Kızları Tanyel’i 2016 yılında kanser nedeniyle kaybeden Gülay ve Ceyhun Uzun’un kurduğu Tanyel’s Smile Vakfı, Kemal Saraçoğlu Vakfı iş birliğiyle, kanser tedavisi gören çocuklar ve aileleri için özel bir karne günü kutlaması düzenledi.

Vakıftan verilen bilgiye göre, İngiltere’de gönüllü bağışçılar tarafından desteklenen vakıf, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kanser teşhisi konulan ve tedavi gören çocuklara yardım elini uzatmaya devam ediyor.

Cumartesi günü Lefkoşa’da Big Chef’te yer alan yemekte Tanyel’s Smile Vakfı kurucuları, Kemal Saraçoğlu Vakfı personeli ve kanser tedavisi gören çocuklar ile aileleri bir araya gelerek moral ve motivasyon dolu anlar yaşadı.

Etkinlikte, ailelerin, zorlu tedavi sürecinde bu tür etkinliklerin kendilerine büyük moral verdiğini ve yalnız olmadıklarını hissetmenin önemini vurgulayarak memnuniyetlerini dile getirdikleri kaydedildi.