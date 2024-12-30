Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) ile Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı (KTEV) iş birliğiyle araştırmacı yazar arkeolog Tuncer Bağışkan anısına düzenlenen “Tarihimizden Detaylar” başlıklı tasarım yarışmasının başvuru süresi, 7 Mart'a kadar uzatıldı.

ARUCAD’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, yarışma Kıbrıs’ın zengin kültürel mirasına çağdaş yorumlar getirme ve genç yeteneklere ilham kaynağı olmayı amaçlıyor.

Katılımcılardan Tuncer Bağışkan’ın özellikle "Kıbrıs’ta Osmanlı, İslam ve İslamlaştırılan Eserlere Çağdaş Yorumlar" kitabı başta olmak üzere, eserlerinde yer alan mimari detayları kendi bakış açılarıyla yeniden yorumlamaları bekleniyor.

-Katılım Koşulları ve Kategoriler

Yarışma, seramik, fotoğraf ve eskiz olmak üzere üç farklı kategoride gerçekleştiriliyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde eğitim gören 18 yaş üstü öğrenciler, öğrenci belgelerini ibraz ederek yarışmaya katılabilir. Her katılımcı yalnızca bir kategoride en fazla iki çalışma ile başvuruda bulunabilir.

-Başvuru Süreci ve Ödüller

Katılımcılar, eserlerini dijital olarak öğrenci belgeleri ve diğer gerekli evraklarla birlikte https://arucad.edu.tr/tarihimizden-detaylar-yarismasi/ web adresi üzerinden gönderebilir.

Yarışma sonuçları ARUCAD ve KTEV'in sosyal medya hesaplarından duyurulacak ve ödül töreni organize edilecek.